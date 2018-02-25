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Культура

"Элевсинские мистерии": в Афинах в Музее Акрополя откроют новую выставку

20:1125.02.2018
(обновлено: 20:20 25.02.2018)
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© РИА Новости / Геннадий МельникЭкспонат выставки Элевсина. Великие мистерии в музее АкрополяЭкспонат выставки Элевсина. Великие мистерии в музее Акрополя
© РИА Новости / Геннадий Мельник

АФИНЫ, 25 фев — РИА Новости, Геннадий Мельник. Шедевры древнегреческого искусства представит Музей Акрополя на новой выставке "Элевсина. Великие мистерии".

Страны мира. Греция
© РИА Новости / Алексей Даничев
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В зале временных экспозиций выставлены 64 артефакта, найденных в ходе археологических раскопок в Элевсине и на Священной дороге из Афин в Элевсину, — статуя бегущей Персефоны раннеклассического периода, барельефы с изображением Деметры и ее дочери Персефоны, священные предметы, светильники, керамика с представлениями Великих мистерий.

Некоторые экспонаты ранее не выставлялись. Впервые покинула здание Национального археологического музея глиняная табличка с одним из немногих живописных свидетельств Элевсинских мистерий, на которой показана процессия на заключительном этапе церемонии. Посетители смогут увидеть и обратную сторону таблички, на которой выгравированы некие, возможно, магические, символы.

"Собрать такую выставку — это очень большая работа. Здесь есть артефакты из Элевсины, Национального археологического музея, других музеев", — рассказал директор Музея Акрополя Димитрис Падермалис журналистам на презентации выставки.

© РИА Новости / Геннадий МельникДиректор Музея Акрополя Димитрис Пападермалис и директор музея Элевсины Калиоппа Папагели проводят экскурсию по выставке для журналистов
© РИА Новости / Геннадий Мельник
Директор Музея Акрополя Димитрис Пападермалис и директор музея Элевсины Калиоппа Папагели проводят экскурсию по выставке для журналистов

"Мы постарались с научной точки зрения представить прекрасные произведения искусства. Здесь есть артефакты, которые мы знаем многие годы. Они собраны на одной выставке", — сказал Падермалис.

"Некоторые экспонаты впервые привозят в Афины", — сказала директор музея Элевсины, археолог Калиоппа Папангели.

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© Фото : Министерство культуры Греции
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Создатели представили и красочный 15-минутный фильм о мистериях, многие пейзажи сняты с высоты птичьего полета.

Мистерии

Из всех древнегреческих обрядов ежегодные таинства в Элевсине в честь богинь плодородия Деметры и ее дочери Персефоны считались наиболее важными и их обряды держались в тайне от непосвященных.

Историки и археологи многое знают о том, как проходили подготовка и начало Элевсинских мистерий, но до сих пор неизвестно главное — их суть.

© РИА Новости / Геннадий Мельник Фигурка поросенка. Каждый посвящаемый в мистерии должен был принести поросенка в жертву Деметре. Римский период
© РИА Новости / Геннадий Мельник
Фигурка поросенка. Каждый посвящаемый в мистерии должен был принести поросенка в жертву Деметре. Римский период

"Сущность мистерий по-прежнему остается загадкой. Не найдено никаких свидетельств, записей об их содержании, хотя в них участвовали тысячи людей. Они сохранили свою тайну", — сказала Каллиопа Папангели.

"Существует точка зрения, что тайна элевсинских мистерий никогда не будет открыта, поскольку было запрещено открывать ее", — сказала археолог.

Димитрис Падермалис пошутил, что ученым не хватает не столько знания секретов поклонения — "возможно, они разочаровали бы нас, если бы мы их узнали", сколько знания, сколько тысяч людей были посвящены в мистерии.

Полагают, что инициация объединяла человека с богами и могла дать ему бессмертие.

Наказанием каждому, кто раскрыл секрет мистерий, была смертная казнь и конфискация имущества, но главным наказанием было проклятие богов. Но ученые не исключают, что мистерии производили такое сильное впечатление на участников, что они просто не могли их описать.

© РИА Новости / Геннадий МельникБюст Афины. Римский период
© РИА Новости / Геннадий Мельник
Бюст Афины. Римский период

Археологический парк Селинунт
© РИА Новости / Сергей Старцев
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"Поразительно, что, несмотря на то, что тысячи людей были инициированы в элевсинских мистериях на протяжении веков, у нас нет никаких свидетельств. Все, что у нас есть, идет от христианских священников, которых всеми способами распространяли новую религию, и никто из них не был посвящен в мистерии. И хотя в течение длительного времени сосуществовали христианство с элевсинскими мистериями, никто из тех, кто был инициирован, не захотел стать христианином, а если даже и стал христианином, то сохранил уважение к таинствам и ничего о них не открыл. Существует, однако, и другое мнение. Элевсинские мистерии никогда не были раскрыты, возможно, потому, что их невозможно было раскрыть, это было неописуемо, невыразимо, это было познание, которое невозможно передать словами. Возможно, именно поэтому тайна осталась", — сказала Папангели.

Удивительно, что нет или не сохранилось ни одного описания сути мистерий, несмотря на то, что они проводились почти две тысячи лет — с микенского периода, примерно с 1500 года до нашей эры, до 392 года новой эры, когда мистерии были запрещены указом императора Феодосия Первого и святилище в Элевсине закрыто. В 395 году святилище было разрушено во время нашествия готов Алариха.

Мистерии, по мнению ученых, воспроизводили возвращение Персефоны из подземного мира и символизировали победу жизни над смертью и возрождение природы.

Участником мистерий мог стать каждый, кто владеет греческим языком, даже иностранцы, за исключением варваров. В мистерии был посвящен в 125 году нашей эры император Адриан.

"Элевсина имела экуменическое значение", — сказала Папангели.

© Фото : музей Акрополя/Сократис МавромматисБегущая Персефона, первая половина 5-го века до нашей эры
© Фото : музей Акрополя/Сократис Мавромматис
Бегущая Персефона, первая половина 5-го века до нашей эры

"Элевсина была одной из самых важных святынь страны и прославила Аттику, она получила всеобщую славу во времена Римской империи. Из всего древнего мира люди шли, чтобы быть посвященными в мистерии, которые были открыты для всех, независимо от экономического положения, социального статуса, даже независимо от национальности, поскольку одним из условий для посвящаемых было говорить по-гречески, но не обязательно было быть греком", — рассказала Папангели.

Руины древнего театра в Афинах
© Fotolia / elgreko
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В жертву Деметре приносили поросенка. "Это было обязательное жертвоприношение — именно поросенок. Его приносил каждый посвящаемый", — рассказала директор музея, отметив, что в других обрядах в жертву могли приносить курицу, ягненка, быка. Быка приносили в жертву и в Элевсине в конце мистерий.

Великие мистерии проходили осенью, в конце сентября – начале октября.

Торжественная процессия из посвященных и претендентов на посвящение шла 21 километр по священной дороге из Афин в Элевсину, где проходили таинства. То, что происходило в большом зале обрядов — Телестерионе, в храме в честь Деметры, и остается тайной. В центре квадратного зала со стороной размером 51,5 метра площадью более 2500 квадратных метров находилось маленькое строение — анакторон, дворец, в которое могли входить только жрецы — иерофанты, там хранились тайные священные реликвии.

© Фото : музей Акрополя/Сократис Мавромматис Светильник, церемониальный сосуд из Элевсины
© Фото : музей Акрополя/Сократис Мавромматис
Светильник, церемониальный сосуд из Элевсины

Выставочный зал сделан в форме Телестериона.

На территории храмового комплекса в Элевсине находилась пещера Плутонион, где, по преданию, Персефона поднялась из подземного мира, и в пещере был построен храм в честь Плутона.

"Это уникальная выставка. Это уникальная возможность увидеть целостную картину Элевсины, ее связь с Афинами, археологические находки", — считает директор элевсинского музея Папангели.

"Мы надеемся, что посетители выставки захотят посетить и место проведения мистерий, где сохранилась энергетика древности", — сказала директор.

Для публики выставка будет открыта с 26 марта по 31 мая.

© Фото : музей Акрополя/Сократис Мавромматис Барельеф с изображением Деметры и Персефоны, первая половина 5-го века до нашей эры
© Фото : музей Акрополя/Сократис Мавромматис
Барельеф с изображением Деметры и Персефоны, первая половина 5-го века до нашей эры
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