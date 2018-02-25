Стало известно, кто представит Украину на "Евровидении"-2018

КИЕВ, 25 фев – РИА Новости. Украинский певец Константин Бочаров, который выступает под сценическим псевдонимом Melovin, с песней Under the Ladder ("Под лестницей") представит свою страну на международном песенном конкурсе "Евровидение" в Лиссабоне.

Победителя национального отбора определили на основании мнения профессионального жюри и голосов телезрителей.

Помимо Melovin, участие в финале, который прошел в субботу в Киеве, приняли участие группа Kadnay, певица Tayanna, группа The Erised, певец Влад Каращук, выступающий под сценическим именем Laud и украинская молодая исполнительница Ирина Василенко, выступающая под псевдонимом Vilna.

После объявления результатов голосования исполнитель пообещал, что "приедет с конкурса с победой".

Бочаров в 2015 году стал победителем вокального шоу X-фактор на Украине, ему 20 лет, он родом из Одессы.

"Евровидение" пройдет в мае, свое участие в нем подтвердили более 40 стран. Португалия получила право принять международный песенный конкурс после победы своего представителя Сальвадора Собрала в Киеве в 2017 году.