Победивший на Берлинале фильм бросает вызов зрителю, считает режиссер

БЕРЛИН, 25 фев — РИА Новости. Обладатель "Золотого медведя" Берлинского кинофестиваля румынский режиссер Адина Пинтилие считает, что ее картина "Не трогай меня" бросает вызов зрителю и заставляет задуматься о том, что для него непривычно и некомфортно.

"Мне было очень любопытно посмотреть, как реагирует пресса и зрители, потому что фильм — это приглашение к диалогу. Мы кидаем вызов зрителям, чтобы он мог пересмотреть свои идеи по поводу интимности, красоты и что значит импонировать другому человеку", — сказала Пинтилие.

По ее словам, реакция людей была очень разной, так как это зависит от того, что конкретно он задевает в каждом. "Это как зеркало, которое мы даем зрителю, в котором он может увидеть свои возможности. Я думаю, для многих зрителей этот фильм будет некомфортным. Мы вызываем зрителя к диалогу", — пояснила она.

Режиссер заметила, что совсем не ожидала получить "Золотого медведя", но она считает, что на самом деле эта награда имеет смысл, так как фильм очень актуален сегодня. "Эта картина вызывает эмпатию и желание узнать то, что непривычно и непохоже для нас", — добавила режиссер.