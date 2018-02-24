Елена Окопная назвала работу над "Довлатовым" испытанием

БЕРЛИН, 24 фев — РИА Новости. Художник по костюмам Елена Окопная, которая получила "Серебряного медведя" Берлинале за фильм "Довлатов", призналась, что работа над картиной была настоящим испытанием.

Окопная получила "Серебряного медведя" за выдающийся художественный вклад. Берлинале проходит в столице Германии с 15 по 25 февраля. В конкурсе участвуют 19 картин. Россию представляет драма Алексея Германа-младшего "Довлатов". Главный приз смотра вручили картине "Не трогай меня" румынского режиссера Адины Пантилии.

"Эта история была для нас большим вызовом, потому что сохранилось очень мало вещей из того времени. Мы пытались найти аутентичные фотографии тех времен, и их и не так уж много нашлось. Это было настоящим испытанием и очень тяжелой работой. Мы пытались воссоздать то время настолько точно, насколько могли", — сказал Окопная журналистам в субботу.

Она уточнила, что все интерьеры и костюмы фильма создавались с нуля специально для съемок. По ее словам, создателям картины было важно поймать парадокс того времени с его жизнью в коммунальных квартирах.