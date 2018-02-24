Киновед назвал награду Окопной за "Довлатова" ожидаемой

БЕРЛИН, 24 фев — РИА Новости. "Серебряный медведь" Берлинале художнику по костюмам Елене Окопной за работу в картине "Довлатов" был ожидаем, сообщил РИА Новости глава гильдии киноведов и кинокритиков Кирилл Разлогов.

Окопная получила "Серебряного медведя" за выдающийся художественный вклад. Берлинале проходит в столице Германии с 15 по 25 февраля. В конкурсе участвуют 19 картин из Норвегии, Германии, Франции, Филиппин, Уругвая. Россию представляет драма Алексея Германа-младшего "Довлатов". Главный приз смотра вручили картине "Не трогай меня" румынского режиссера Адины Пантилие.

"Это не один из главных призов, но все-таки приз. В принципе, то, что ожидалось, то и получилось. Довлатов все-таки не очень известный писатель, западным людям не очень понятен, тем более, что в жюри сидят не только критики, но в первую очередь актеры и режиссеры. Так что это адекватный приз, как и приз жюри Звягинцева в Канне за "Нелюбовь", — сказал Разлогов.

По его словам, не стоит забывать, что Россия "не вписана в процесс".

"У нас нет лобби, внутренних связей, которые могли помочь. Поэтому нужно сделать действительно что-то гениальное, чтобы прорваться через все это", — пояснил собеседник агентства.