Киновед назвал награду Окопной за "Довлатова" ожидаемой

БЕРЛИН, 24 фев — РИА Новости. "Серебряный медведь" Берлинале художнику по костюмам Елене Окопной за работу в картине "Довлатов" был ожидаем, сообщил РИА Новости глава гильдии киноведов и кинокритиков Кирилл Разлогов.
"Это не один из главных призов, но все-таки приз. В принципе, то, что ожидалось, то и получилось. Довлатов все-таки не очень известный писатель, западным людям не очень понятен, тем более, что в жюри сидят не только критики, но в первую очередь актеры и режиссеры. Так что это адекватный приз, как и приз жюри Звягинцева в Канне за "Нелюбовь", — сказал Разлогов.
По его словам, не стоит забывать, что Россия "не вписана в процесс".
"У нас нет лобби, внутренних связей, которые могли помочь. Поэтому нужно сделать действительно что-то гениальное, чтобы прорваться через все это", — пояснил собеседник агентства.