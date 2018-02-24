Умерла актриса Эмма Чэмберс

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Британская актриса Эмма Чэмберс ушла из жизни в возрасте 53 лет. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на агента артистки Джона Гранта.

"С прискорбием сообщаем о преждевременной кончине, наступившей по естественным причинам, известной актрисы Эммы Чэмберс. За прошедшие годы Эмма создала целую галерею характеров и проделала огромную работу. Многим она принесла смех и радость, и ее будет очень не хватать", — сказал он.

Коллега Чэмберс по фильму "Ноттинг-Хилл" Хью Грант выразил соболезнования в своем Twitter. "Эмма была невероятным, очень хорошим человеком и, конечно же, замечательной актрисой. Очень печальные новости", — написал Грант.

Emma Chambers was a hilarious and very warm person and of course a brilliant actress. Very sad news. — Hugh Grant (@HackedOffHugh) 24 февраля 2018 г.

Эмма Чемберс родилась в городе Донкастер в британском графстве Саут-Йоркшир в 1964 году. Она известна по роли Элис Хортон в телешоу "Викарий из Дибли" и Хани Тэкер в фильме "Ноттинг-Хилл", где она сыграла вместе с Джулией Робертс.