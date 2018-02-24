На Берлинале выбрали лучший фильм года

БЕРЛИН, 24 фев — РИА Новости, Тамара Ходова. Главный приз Берлинале, "Золотого медведя", вручили картине "Не трогай меня" румынского режиссера Адины Пантилии, передает корреспондент РИА Новости.
Гранд при жюри ушел фильму "Mug" Мальгорсаты Шумовски, а приз Альфреда Бауера — картине "Наследницы". Приз за лучшую режиссуру вручили Уэсу Андерсону за фильм "Остров собак".
Серебряный медведь за лучший сценарий ушел Мануэлю Алкале и Алонсо Руиспаласиосу за картину "Музей".
Лучшим актером стал Энтони Бажон за роль в фильме "Молитва", а лучшей актрисой — Ана Брун, которая исполнила главную роль в картине "Наследницы".
Берлинале проходит в 68-й раз в столице Германии с 15 по 25 февраля. В конкурсе участвуют 19 картин из Норвегии, Германии, Франции, Филиппин, Уругвая. Россию представляет драма Алексея Германа-младшего "Довлатов".