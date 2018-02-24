Бельгийский режиссер Жако ван Дормаль оценил шансы Звягинцева на "Оскар"

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. В фильме "Нелюбовь" Андрея Звягинцева чувствуется особенный авторский стиль, в этой картине есть поэзия, но невозможно предугадать, получит ли она "Оскар", заявил в интервью РИА Новости бельгийский режиссер Жако Ван Дормаль.

Жако ван Дормаль посетил Москву и Санкт-Петербург в рамках ретроспективы своих картин, организованной арт-объединением CoolConnections. Зрители в семи российских городах увидели лучшие работы бельгийца: "День восьмой", премьера которого состоялась в Канне в 1996 году, фантастическую мелодраму "Господин Никто" и сатирический "Новейший завет".

Режиссер признался, что обожает все фильмы Андрея Тарковского и оценил "Нелюбовь" Андрея Звягинцева. "Из последнего мне понравилась "Нелюбовь". В нем есть поэзия, видно, что человек на экране пишет историю, у него есть свой стиль. В "Нелюбви" это столь же важно, как и сценарий, как и герои", — сказал ван Дормаль.

По словам собеседника агентства, вручение "Оскара" Звягинцеву стало бы прекрасной новостью. "Но, как обычно, мы не знаем наверняка, случится ли это", — добавил он.

Фильм "Нелюбовь" вошел в пятерку номинантов на премию Американской киноакадемии в категории "Лучший фильм на иностранном языке", конкуренцию ему составят "Фантастическая женщина" Себастьяна Лелио (Чили), "О теле и душе" Ильдико Эньеди (Венгрия), "Оскорбление" Зиада Дуэри (Ливан) и "Квадрат" Рубена Эстлунда (Швеция).

Нынешняя номинация для режиссера уже вторая: предыдущий фильм Андрея Звягинцева "Левиафан" был номинирован на "Оскар" в 2015 году.

Юбилейная, 90-я по счету церемония награждения премии "Оскар" пройдет в Лос-Анджелесе 4 марта.

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