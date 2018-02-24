Театр кукол имени Образцова покажет премьеру спектакля "Турандот"

За кулисами в Театре кукол имени С.В. Образцова в Москве. Архивное фото

За кулисами в Театре кукол имени С.В. Образцова в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Центральный театр кукол им. Образцова представляет премьеру спектакля "Турандот", поставленного главным режиссером театра Борисом Константиновым по знаменитой сказке Карло Гоцци. Премьера состоится 24 февраля на Большой сцене театра, сообщили в пресс-службе.

Обращаясь к сказке великого венецианца, режиссер Борис Константинов и художник Виктор Антонов попытались совместить Китай, где происходит действие пьесы, и прекрасную Венецию, родину Гоцци.

В спектакле действие действительно происходит в Китае, где, кстати говоря, Гоцци никогда не был, но расположен он на воде под мостом одного из венецианских каналов.

"Карло Гоцци предлагает сказку — сказку для взрослых. В театре ее трактуют по-разному: в драме часто уходят в буффонаду, в опере в трагизм. Иногда буквальный. А когда за дело берутся куклы, это всегда ирония", — сказал накануне премьеры Константинов.

По словам режиссера, в "Турандот" перипетии героев часто комичны. Над чем и потешаются маски дель арте — персонажи классической итальянской комедии, ведущие спектакль.

"Битвы, отрубленные головы, пытки и прочие страсти — у нас все немного ненастоящее, все понарошку. И именно на этом языке мы говорим о жизни и смерти, о свободе и любви", — добавил Константинов.

В спектакле задействованы более 60 кукол, сделанных из бамбука, которыми управляют 16 артистов.

Десять фьяби, как Гоцци называл свои трагикомические сказки, он написал на спор, обещая, что они принесут ему известность. Так и случилось — его сказки для взрослых и сегодня ставятся в театрах по всему миру.