Выходные в Москве: Depeche Mode и премьера "Великолепного рогоносца"

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Длинные выходные москвичи и гости столицы могут провести на фотоэкспозиции "Токийские истории" в Дарвиновском музее или погрузиться в виртуальный мир иммерсивной выставки "Я" в центре современного искусства "Марс", оценить премьеру трагикомедии "Великолепный рогоносец" в театре Моссовета или услышать оперу "Билли Бад" в Большом театре, посетить концерт британской Depeche Mode или презентацию концептуального альбома рэпера Скриптонита, а также посмотреть в кино фильм о подвиге советского офицера "Человек, который спас мир".

Театр

В пятницу на сцене театра имени Моссовета состоится премьерный показ спектакля "Великолепный рогоносец" в постановке известного режиссера Нины Чусовой. Основой для блистательного трагифарса о разрушительной силе ревности послужила пьеса Фернана Кроммелинка, принесшая своему создателю мировую славу. "Великолепный рогоносец" впервые в России поставил Всеволод Мейерхольд с Игорем Ильинским и Марией Бабановой в главных ролях (1922). Петр Фоменко создал спектакль по этой пьесе в театре "Сатирикон" с Константином Райкиным и Натальей Вдовиной (1994).

На главные роли в своей постановке Чусова пригласила Павла Деревянко и Юлию Хлынину. По словам режиссера, "Великолепный рогоносец" сочетает цирк, комедию и драму: идеальная картинка благостного мира в начале постепенно разрушается, превращаясь во что-то невероятное. Пьеса достаточно актуальна, потому что психический мир постепенно разрушается, а дурные мысли приводят к разрушению и самого человека, и близких ему людей, и всего вокруг, считает Чусова.

В субботу на новой сцене Большого театра покажут оперу "Билли Бад" английского композитора Бенджамина Бриттена, премьера которой состоялась в ноябре 2016 года. Это совместная постановка Большого театра и Английской национальной оперы. Она основана на одноименной неоконченной повести американского писателя Германа Мелвилла, сюжет которой разворачивается в 1797 году на военном судне.

Молодой матрос Билли навлекает на себя гнев главы корабельной полиции Джона Клаггарта, обвиняющего его в подстрекательстве к мятежу. В случайной стычке матрос убивает Клаггарта, и капитан вынужден оправить юношу на виселицу. В создании спектакля участвовали дирижер Уильям Лейси, режиссер Дэвид Олден, сценограф Пол Стейнберг, художник по костюмам Констанс Хоффман, режиссер по пластике Максайн Брэм, режиссер сценического боя Джессика Джексон-Смит, главный хормейстер Валерий Борисов.

Выставки

В центре современного искусства "Марс" продолжает работу выставка "Я" в новом жанре Immersive Digital Art (иммерсивное цифровое искусство). Гостям предложат погрузиться в виртуальную реальность, и с помощью VR-шлема отправится в философское путешествие, которое отвечает на извечные вопросы и позволяет взглянуть на себя со стороны. В течение 15 минут участникам действа предстоит делать выбор, от самого простого до самого сложного, финального решения.

"И сама реализация VR-проекта, техника его исполнения — это тоже искусство, сложное, требующее особых знаний и, безусловно, заслуживающее отдельного внимания", — сказал руководитель центра Игорь Грязнов.

Гости Дарвиновского музея увидят более 150 снимков Токио глазами 20 фотографов из Японии, Италии, России, США, Китая, Финляндии и Испании на выставке "Токийские истории". Проект формировался в течение нескольких лет: куратору Андрею Мартынову удалось собрать разнообразные работы, которые охватывают жизнь города за последние 30 лет.

Авторы снимков запечатлели спокойную красоту городского ландшафта и уникальность отдельных районов города, например квартала гейш. Важной частью экспозиции стала серия двойных портретов, позволяющая рассмотреть контрастность современного Токио и его жителей — простых рабочих и японских модниц. Интересна серия "Настоящий соня" о японских трудоголиках, для которых сон — непозволительная роскошь. Выставка продлится до 4 марта.

Концерты

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В воскресенье на сцене "Олимпийского" пройдет концерт британской группы Depeche Mode, одного из наиболее ярких представителей "новой волны", а также стилей синти-поп и пост-панк. За 30 лет своего существования коллектив выпустил 13 студийных альбомов и продал более 115 миллионов копий, а больше 40 синглов попали в британский хит-парад.

Дейв Ган, Мартин Гор и Энди Флетчер вернулись в столицу довольно быстро — в июле 2017 года британцы уже выступали в поддержку нового альбома Spirit. Ее продюсером стал Джеймс Форд, основатель дуэта Simian Mobile Disco, чьи недавние работы включают сотрудничество с Florence and the Machine и Arctic Monkeys. Как рассказал Гор РИА Новости, если предыдущие альбомы группы были своего рода самоанализом и построены на рефлексии, то последняя работа "скорее обращена вовне, во внешний мир".

Праздничные выходные порадуют и любителей рэп-культуры. В субботу на сцене Stadium Live выступит казахстанский исполнитель и битмейкер Скриптонит, который стал "открытием 2016 года" по версии журнала GQ. Скриптонит представит поклонникам свой двойной концептуальный альбом под названием "Уроборос: Улица 36" и "Уроборос: Зеркала". После выхода пластинки исполнитель объявил о перерыве в творчестве.

Кино

Специально ко Дню защитника отечества в Центре документального кино пройдет премьера художественно-документального фильма датского режиссера Питера Энтони "Человек, который спас мир".

Главным героем картины стал неизвестный широкой публике советский офицер Станислав Петров, чьи героические действия в 1983 году предотвратили начало ядерной мировой войны. Тогда, находясь на дежурстве, Петров получил от космической системы раннего ракетного предупреждения "Око" информацию о запуске пяти ядерных ракет с американских баз. Офицер счел тревогу ложной, благодаря чему удалось избежать ответного удара по США и их союзникам в НАТО.

Петров спас миллионы жизней, но потерял все, поскольку действовал не по уставу. Роли в картине о его тяжелой судьбе исполнили Уолтер Кронкайт, Роберт де Ниро, Мэтт Дэймон и Кевин Костнер.

Кроме того, в Москве продолжается ретроспектива фильмов бельгийского режиссера Жако ван Дормаля, автора таких картин, как "Господин Никто" и "Новейший завет". Впервые на большом экране российские зрители смогут увидеть раннюю работу ван Дормаля — трагикомедию "День восьмой". По сюжету преуспевающий бизнес-консультант Гарри подбирает на обочине дороги Жоржа, молодого человека с синдромом Дауна, который сбегает из госпиталя. Непосредственный и жизнерадостный попутчик круто меняет жизнь Гарри, давно потерявшего способность искренне улыбаться.

Дуэт звезды французского кино Даниэля Отоя и непрофессионального актера Паскаля Дюкенна, который стал своеобразным талисманом режиссера и появляется во всех его картинах, стал сенсацией Каннского фестиваля в 1996 году и принес исполнителям награды за лучшие роли.