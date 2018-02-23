МЕХИКО, 23 фев — РИА Новости. Выставка работ Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина, которая в четверг вновь открылась в столице Мексики, является достойным примером журналистики. Об этом заявил представитель администрации президента Мексики Арнульфо Домингес Кордеро.

На церемонии открытия выставки, которая на этот раз она экспонируется в местном Клубе журналистов, присутствовали генеральный директор по связям с региональными СМИ администрации президента Мексики Арнульфо Домингес Кордеро, глава пресс-службы министерства связи и транспорта Октавио Кампос, известный публицист Энрике Кастильо Песадо.

Домингес Кордеро отметил, что фоторепортер — это точно такая же работа, как репортер или колумнист. "В следующий раз нам нужно увидеть здесь работы мексиканских фотокорреспондентов, которые покажут, как живет Мексика со всеми присущими ей проблемами. Тут нет цензуры, нет недостойной критики. Это пример той самой журналистики, к которой надо стремиться", — сказал представитель администрации президента.

"Мы горды принимать эту выставку. Фотография — это уникальный формат, который позволяет нам не только видеть, что произошло, но и передает всю гамму эмоций окружающего мира. Здесь есть очень специфические вещи, для нас это честь — демонстрировать эту выставку для публики", — заявила на церемонии глава Клуба журналистов Селесте Саенс де Мьера. Она отметила, что экспозиция будет работать на бесплатной основе для всех желающих в течение 15 дней с понедельника по субботу.

Ранее выставка работ конкурса уже экспонировалась в Мексике, ставшей первой страной Латинской Америки, принявшей этот конкурс, — в конце ноября. Тогда работы выставлялись в Centro de la Imagen при министерстве культуры Мексики.

Прием заявок на конкурс имени Андрея Стенина 2018 года продолжается на портале конкурса stenincontest.ru. До 28 февраля в нем могут принять участие фоторепортеры всего мира в возрасте от 18 до 33 лет. В 2018 году бороться за призовые места соискателям предстоит в четырех номинациях — "Главные новости", "Спорт", "Моя планета" и "Портрет. Герой нашего времени". Число работ в каждой из номинаций в этом году увеличено до трех, что дает молодым фотографам еще больше возможностей для демонстрации профессионального мастерства. По результатам голосования жюри в каждой номинации будут определены три призовых места, а также вручена высшая награда — "Гран-при".

Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина в 2017 году прошел при поддержке крупнейших российских и международных СМИ, информагентств и фотосообщества. Партнерами нескольких номинаций стали Шанхайская объединенная медиагруппа (ШОМГ) и общеарабский информационный холдинг Аль-Маядин ТВ, а также одна из крупнейших гуманитарных организаций мира — Международный комитет Красного Креста (МККК). Генеральными информационными партнерами конкурса являются: информационно-новостной портал Вести.Ru, общероссийский государственный телеканал "Россия-Культура", информационно-новостной портал KP.ru, информационный порталЖурДом и портал Russian Photo. Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik, информационное агентство Askanews, медиахолдинг Independent Media, информационное агентство Notimex, новостное агентство ANA, телеканал и портал RT, The Royal Photographic Society, Shanghai United Media Group (SUMG), международная информационная мультиплатформа TeleSUR, интернет-портал газеты China Daily, журнал Frontline,информационное агентство PNA, онлайн-портал и газета AlYoum AlSabee, интернет-портал The Paper, информационное агентство Bernama, национальная радиовещательная компания Radio Republik Indonesia, новостное агентство Antara. В статусе отраслевых информационных партнеров конкурс поддерживают: Академия Фотографии, агентство ГеоФото, портал Photo-study.ru, Союз журналистов Москвы, Союз фотохудожников России, Школа визуальных искусств, информационный портал YOung JOurnalists и Фестивали Fotoistanbul, Kolga Tbilisi Photo,PhotoVisa.