БЕРЛИН, 23 фев — РИА Новости. Премьера полнометражного фильма "Гофманиада", уникального анимационного проекта студии "Союзмультфильм", работа над которым началась более 15 лет назад, прошла в Российском Доме науки и культуры в Берлине, сообщает корреспондент РИА Новости.

Мультфильм делали около пятнадцати лет по произведениям Эрнста Гофмана. "Анимация — это очень медленное искусство, особенно по меркам кинематографа. Есть фильмы абсолютно рукотворные, то есть это постоянно присутствующие в кадре куклы и декорации. Специалистов, которые работают в этой технологии, очень мало. Кукольная анимация в Европе появилась благодаря российскому режиссеру около ста лет назад — Владислав Старевич, эмигрировав из России во Францию, принес эту технологию в мир", — сказал Машковцев.

По его словам, в России школа кукольной анимации очень сильна, и фильм Станислава Соколова начинался еще в ту эпоху, когда цифровые технологии в российской анимации только "становились на крыло".

"Эта работа ближе к классической традиции, и в этом ее уникальность и творческий вызов. Это сильное творческое испытание — делать аналоговое кино. Под фильм было изобретено довольно большое количество технологических ноу-хау, которые интегрировали современные технологии съемки, но в самой картинке 99%, которые вы увидите, это аналоговый материал", — пояснил собеседник агентства.

Он добавил, что также у студии в запуске кукольная короткометражка, которая называется "Страшный секрет". "Это реверанс в сторону классического "Союзмультфильма" и по жанру, и по технологии", — заметил Машковцев.