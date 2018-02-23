За тех, кто служит: популярные российские сериалы про армию

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. День защитника Отечества — повод пересмотреть любимые фильмы и сериалы об армейской службе. РИА Новости предлагает пятерку лучших.

"Батальоны просят огня", 1985

© Мосфильм (1985) Кадр из фильма "Батальоны просят огня" © Мосфильм (1985) Кадр из фильма "Батальоны просят огня"

Классический советский телесериал киностудии "Мосфильм" по одноименной повести Юрия Бондарева был снят к 40-летию победы Красной армии в Великой Отечественной войне. Действие происходит в 1943 году, когда советские войска форсируют Днепр. На западный берег с целью захватить плацдарм для дальнейшего прорыва вглубь немецкой обороны брошены два батальона 85-го стрелкового полка. Бойцов должны поддержать артиллерия и авиация, но командование внезапно меняет направление главного удара, оставляя солдат на уничтожение. Тем не менее им дан приказ держаться до последнего.

Драматичный сюжет и звездный актерский состав — Александр Збруев, Олег Ефремов, Николай Караченцов, Игорь Скляр — сделали сериал Владимира Чеботарева и Александра Боголюбова одним из любимых военных телефильмов.

"Диверсант", 2004

© Первый канал (2004) Кадр из фильма "Диверсант" © Первый канал (2004) Кадр из фильма "Диверсант"

Качественные телефильмы о Великой Отечественной снимали не только в советское время. В 2004 году вышел сериал "Диверсант" по мотивам романа Анатолия Азольского. Действие происходит с 1942-го по 1945-й. В центре сюжета судьба двух талантливых выпускников разведшколы — младших сержантов Леонида Филатова и Алексея Бобрикова. Они направляются в воинскую часть, чтобы пройти службу, по дороге встречая еще одного молодого попутчика, но попадают под обстрел.

Сериал был хорошо принят и зрителями, и критиками. В 2005 году он был номинирован на премии "ТЭФИ" и "Золотой орел". Через два года вышло продолжение — "Диверсант. Конец войны".

"Солдаты", 2004

© Леан-М / Рен-ТВ (2004) Кадр из сериала "Солдаты" © Леан-М / Рен-ТВ (2004) Кадр из сериала "Солдаты"

Один из самых известных и продолжительных армейских сериалов отечественного телевидения выходил с 2004-го по 2014 год. За это время зрители увидели 17 сезонов "Солдат". Секрет долголетия этой комедийной саги о двух друзьях детства, которые неожиданно встречаются в военкомате и вместе идут служить, — в ярких характерах персонажей. Городской "мажор" и его деревенский товарищ постоянно попадают в неприятные ситуации и спасаются от гнева "настоящего полковника".

Сериал в красках описывает отношения и быт рядовых солдат, сержантов, прапорщиков и офицеров, не утаивая его комичные и негативные стороны. Не обходится сюжет и без любовного треугольника. Приключения новобранцев выходили в эфир нескольких российских телеканалов под слоганом "Призывниками не рождаются, а становятся".

"Кадетство", 2006

© Костафильм/Канал СТС (2006-2007) Кадр из сериала "Кадетство" © Костафильм/Канал СТС (2006-2007) Кадр из сериала "Кадетство"

Сериал о буднях воспитанников знаменитого Суворовского училища выходил с 2006-го по 2007 год. В течение трех сезонов зрители следили за повседневной жизнью подростков — Максима Макарова, Ильи Синицына, Степана Перепечко, Ильи Сухомлина, Алексея Сырникова и Александра Трофимова. Суворовцы вместе преодолевают внутренние конфликты, привыкают к самостоятельности и жесткой дисциплине. Вдобавок к сложностям новой жизни в коллективе и проблемам с родителями один из героев влюбляется в молодую преподавательницу.

Сериал был настолько популярен, что через два года вышло продолжение — "Кремлевские курсанты", в котором рассказывалось о последующей жизни некоторых главных героев.

"Ботаны", 2015

Технологии не стоят на месте не только на гражданке, но и в армии. Сериал "Ботаны" посвящен призывникам, которые служат в специальной компьютерной роте. При этом телефильм опередил время — на завершающем этапе съемок Министерство обороны объявило о создании войск информационных операций для защиты российских систем связи и управления от кибератак.

Физические аспекты армейской службы даются главным героям нелегко. Но этим бойцам не нужны горы мышц, снайперское зрение и умение разбивать кирпичи головой. Их оружие — ум, логика и компьютер. И хотя "Ботаны" не похожи на классических защитников Отечества, их служба не менее важна для безопасности страны.