Кинотеатр "Пионер" оштрафовали за показ "Смерти Сталина"

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Мировой судебный участок 208 на 100 тысяч рублей оштрафовал московский кинотеатр "Пионер", который показал фильм "Смерть Сталина" без прокатного удостоверения, сообщили РИА Новости в суде.

"Судья постановил признать ООО "Чентромобиле-Пионер" виновным в совершении правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 14.58 КоАП РФ (осуществление проката фильма или показа фильма без прокатного удостоверения на фильм), и назначить наказание в виде административного штрафа в размере 100 тысяч рублей", — сказали в суде.

Ранее СМИ сообщили, что мировой суд оштрафовал "Пионер" на 80 тысяч рублей за показ без прокатного удостоверения картины "Диван Сталина". Французская актриса и режиссер Фанни Ардан лично представила фильм московской публике в конце января. Кинотеатр намерен обжаловать это решение.

Минкультуры РФ отозвало ранее выданное прокатное удостоверение на фильм "Смерть Сталина", картина должна была выйти 25 января. После этого из расписания картину убрали все кинотеатры, кроме "Пионера", в котором он состоялось несколько сеансов. Все билеты на них были проданы.

Как заявили РИА Новости в кинотеатре, в реестре Минкультуры было указано, что прокатное удостоверение на картину продолжает действовать. В свою очередь в Минкультуры предупредили кинотеатры об ответственности за показ фильма "Смерть Сталина", может быть возбуждено дело об административном правонарушении.

Сатирическая комедия британского режиссера Армандо Ианнуччи "Смерть Сталина" вызвала отрицательную реакцию российского общества, даже не успев выйти на экраны.

Так, ряд общественников и деятелей культуры обратились к министру культуры Владимиру Мединскому с просьбой приостановить действие прокатного удостоверения фильма для более тщательного анализа картины на предмет соответствия российскому законодательству. Письмо, в частности, подписали председатель общественного совета при Минкультуры России Юрий Поляков, первый заместитель председателя комитета ГД по культуре Елена Драпеко, заместитель председателя комитета ГД по культуре, кинорежиссёр Владимир Бортко, председатель комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий, режиссер Никита Михалков, продюсер Игорь Угольников, директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин, директор кинокомпании "Каро-Премьер" Алексей Рязанцев, актер Александр Галибин, председатель правления Союза композиторов России Рашид Калимуллин, председатель правления Союза художников России Андрей Ковальчук. В письме фильм назван "пасквилем на историю нашей страны". По мнению авторов письма, картина содержит информацию, которая может быть расценена как экстремистская, направленная на унижение достоинства российского человека, пропаганду неполноценности человека по признаку его социальной и национальной принадлежности.

Председатель общественного совета при Минкультуры России Юрий Поляков, рассказывая о предпросмотре фильма и его обсуждении, отметил, что никто из увидевших картину не высказался в ее поддержку. По его словам, участники просмотра сошлись во мнении, что фильм плох с профессиональной точки зрения и абсолютно лжив. Поляков подчеркнул, что и у жанра черной комедии есть свои грани, есть вещи, которые переступать нельзя.

Первый зампред комитета по культуре ГД РФ Елена Драпеко, подписавшая письмо, заявила журналистам, что "Смерть Сталина" является элементом информационной войны и содержит "элементы нарушения законодательства". Зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин согласился с мнением, что картина является частью информационной войны против России. Он полагает, что картина "совершенно четко формирует негативное отношение к прошлому нашей страны".

Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская после отзыва прокатного удостоверения фильма заявила, что обсуждение "Смерти Сталина" показало защитникам свободы творчества ее пределы: она заканчивается там, где начинается посягательство на права других людей.