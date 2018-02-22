В Мюнхене откроется фестиваль Гергиева "360 градусов"

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Фестиваль Валерия Гергиева "360 градусов" в третий раз пройдет в Мюнхене с 22 по 25 февраля, в этом году музыкальный форум посвящен Игорю Стравинскому, сообщили в пресс-службе Мариинского театра.

Фестиваль "360 градусов" откроется 22 февраля на сцене филармонии Гастайг. Мюнхенский филармонический оркестр под управлением маэстро Гергиева представит "Симфонию духовых" и музыку балета "Петрушка" Стравинского, а также будет исполнен Концерт для фортепиано с оркестром №4 Бетховена. Солировать в концерте будет Элен Гримо.

Также афишу фестиваля украсят концертные программы "Свидание со Стравинским". 23 февраля на площадке культурного центра Muffatwerk выступят пианисты Зарина Шиманская, Павел Райкерус, Александр Могилевский, Лукас и Артур Юссены. В их исполнении прозвучат фортепианные сонаты, рэгтайм, музыка балетов "Жар-птица", "Весна священная", "Петрушка" (в переложении для фортепиано) Стравинского.

В завершении вечера камерный оркестр Мюнхенской филармонии и Страдивари-ансамбль Мариинского театра исполнят Концерт in D для струнного оркестра Стравинского и "Времена года" в Буэнос-Айресе" Пьяцоллы. За дирижерским пультом — маэстро Гергиев.

24 февраля днем и вечером в филармонии Гастайг будет звучать музыка Стравинского, Бетховена, Вивальди, Пьяцоллы. Вечером во второй части программы впервые на фестивале "360 градусов" представят балетный спектакль. Солисты балета Мариинского театра покажут премьеру сезона 2017/18 "Петрушка" в хореографии Владимира Варнавы.

Концерт-закрытие фестиваля пройдет 25 февраля также в филармонии Гастайг. Камерный оркестр Мюнхенской филармонии и Страдивари-ансамбль Мариинского театра, объединенные в единый коллектив, исполнят под управлением Гергиева "Времена года" Вивальди, "Метаморфозы" Штрауса, Концерт in D и Концерт для скрипки с оркестром Стравинского. Солист — Кристоф Барати.

По окончании фестиваля 26 февраля маэстро Гергиев даст еще один концерт с Мюнхенским оркестром.

По сообщению пресс-службы Мариинки, накануне открытия фестиваля стало известно, что контракт Валерия Гергиева с Мюнхенским филармоническим оркестром продлен до 2025 года. Маэстро является худруком и главным дирижером коллектива с сезона 2015/16.