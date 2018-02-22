В Мюнхене откроется фестиваль Гергиева "360 градусов"

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Фестиваль Валерия Гергиева "360 градусов" в третий раз пройдет в Мюнхене с 22 по 25 февраля, в этом году музыкальный форум посвящен Игорю Стравинскому, сообщили в пресс-службе Мариинского театра.
Также афишу фестиваля украсят концертные программы "Свидание со Стравинским". 23 февраля на площадке культурного центра Muffatwerk выступят пианисты Зарина Шиманская, Павел Райкерус, Александр Могилевский, Лукас и Артур Юссены. В их исполнении прозвучат фортепианные сонаты, рэгтайм, музыка балетов "Жар-птица", "Весна священная", "Петрушка" (в переложении для фортепиано) Стравинского.
В завершении вечера камерный оркестр Мюнхенской филармонии и Страдивари-ансамбль Мариинского театра исполнят Концерт in D для струнного оркестра Стравинского и "Времена года" в Буэнос-Айресе" Пьяцоллы. За дирижерским пультом — маэстро Гергиев.
Концерт-закрытие фестиваля пройдет 25 февраля также в филармонии Гастайг. Камерный оркестр Мюнхенской филармонии и Страдивари-ансамбль Мариинского театра, объединенные в единый коллектив, исполнят под управлением Гергиева "Времена года" Вивальди, "Метаморфозы" Штрауса, Концерт in D и Концерт для скрипки с оркестром Стравинского. Солист — Кристоф Барати.
По окончании фестиваля 26 февраля маэстро Гергиев даст еще один концерт с Мюнхенским оркестром.
По сообщению пресс-службы Мариинки, накануне открытия фестиваля стало известно, что контракт Валерия Гергиева с Мюнхенским филармоническим оркестром продлен до 2025 года. Маэстро является худруком и главным дирижером коллектива с сезона 2015/16.