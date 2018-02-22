В Минкультуры опровергли информацию о тотальных проверках в театрах

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Никаких массовых проверок подрядчиков в российских театрах нет, в случае с петербургским Малым драматическим театром (МДТ) министерство, контролируя финансовую составляющую стройки, было обязано сообщить органам о хищениях, заявил РИА Новости замминистра культуры РФ Александр Журавский.

"Нет никаких тотальных проверок, а есть финансовая дисциплина, которая должна соблюдаться. Если у министерства или у какой-то дирекции, которая должна обеспечивать строительный контроль, вдруг возникает понимание, что нарушено законодательство, похищены средства, не выполнена работа, то они просто обязаны проинформировать соответствующие органы в данном случае это и произошло", — пояснил замминистра.

"Если есть недобросовестные подрядчики, то рано или поздно возбуждается уголовное дело", — добавил Журавский.

Ранее министр культуры РФ Владимир Мединский сообщил журналистам, что расследование в Малом драматическом театре началось по инициативе министерства культуры РФ. Региональным управлением ФСБ возбуждено уголовное дело о мошенничестве, ряд фигурантов задержан. По оценке следствия, похищено больше 45 миллионов рублей, заложенных на проектирование новой сцены театра. Фигурантами дела являются недобросовестные подрядчики, театр к уголовному делу отношения не имеет, сообщил министр.