Роскомнадзор удалил пиратские копии фильма "Селфи" со 152 сайтов

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Роскомнадзор по решению Мосгорсуда удалил пиратские копии фильма "Селфи", вышедшего в российский прокат в начале февраля, со 152 интернет-ресурсов, сообщается на сайте ведомства.

"В настоящий момент пиратские копии фильма удалены с 152 интернет-ресурсов, ожидается удаление еще с 21. Осуществляется блокировка двух интернет-ресурсов, которые после уведомления Роскомнадзора в установленные сроки не прекратили доступ к незаконно распространяемым копиям фильма", — говорится в сообщении.

Российский психологический триллер Николая Хомерики "Селфи" с Константином Хабенским в главной роли уже за первые выходные после выхода на экраны возглавил российский прокат. По сюжету фильма успешный писатель и телеведущий Богданов (его играет Константин Хабенский) обнаруживает, что у него появился двойник, который отнимает его жизнь — живет с его семьей, ведет его передачу, встречается с его читателями и друзьями. Богданов может лишиться всего, чего добивался годами, выстраивая свою карьеру и жизнь, ему предстоит битва за самого себя. Фильм снят по одноименному роману Сергея Минаева.