Руководителям федеральных театров предложат выбрать форму управления

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Минкультуры РФ предложит худрукам ряда федеральных театров в течение месяца определиться с тем, какую форму управления они выберут для своего учреждения, сообщил по итогам заседания Совета по театральному искусству министр культуры РФ Владимир Мединский.
В данный момент, согласно действующему Положению о театре в РФ, форма руководства театром осуществляется по выбору учредителя либо на основе единоначалия, либо на основе разделения сфер деятельности, причем вторая форма выбирается крайне редко. По мнению Калягина, именно это в последнее время стало причиной предъявления худрукам ряда театров претензий, связанных с финансово-хозяйственными нарушениями.
Он уточнил, что в случае, если художественный руководитель федерального театра предпочтет работать по старой схеме "единоличной власти", он должен оформить на имя министра специальное письмо, согласно которому руководитель берет на себя полную ответственность за это решение. Таким образом в схеме управления театром сохранится многообразие форм.