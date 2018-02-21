Руководителям федеральных театров предложат выбрать форму управления

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Минкультуры РФ предложит худрукам ряда федеральных театров в течение месяца определиться с тем, какую форму управления они выберут для своего учреждения, сообщил по итогам заседания Совета по театральному искусству министр культуры РФ Владимир Мединский.

Ранее председатель Союза театральных деятелей Александр Калягин предложил Минкультуры и СТД подготовить совместные рекомендации по расширению практики управления театром на основе разделения сфер ведения между художественным руководителем и директором театра.

В данный момент, согласно действующему Положению о театре в РФ, форма руководства театром осуществляется по выбору учредителя либо на основе единоначалия, либо на основе разделения сфер деятельности, причем вторая форма выбирается крайне редко. По мнению Калягина, именно это в последнее время стало причиной предъявления худрукам ряда театров претензий, связанных с финансово-хозяйственными нарушениями.

"Можно сформулировать такое предложение. У нас есть типовые подходы, разработаны типовые уставы, которые мы с рядом театров согласовали. Они в принципе готовы пойти на то, чтобы директор назначался по предложению худрука министерством и нес индивидуальную ответственность… Это решение прошу департамент довести до всех руководителей федеральных театров. Дадим худрукам театров месяц, чтобы определиться действуют ли они по этой схеме", — сказал Мединский.

Он уточнил, что в случае, если художественный руководитель федерального театра предпочтет работать по старой схеме "единоличной власти", он должен оформить на имя министра специальное письмо, согласно которому руководитель берет на себя полную ответственность за это решение. Таким образом в схеме управления театром сохранится многообразие форм.