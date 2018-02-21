Премьеры недели: "Черная пантера" и продолжение "О чем говорят мужчины"

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Новый фильм Ридли Скотта "Все деньги мира" без ранее заявленного Кевина Спейси, продолжение искрометной российской комедии от "Квартета И" "О чем говорят мужчины", лидер американского проката — кинокомикс Marvel "Чёрная Пантера" увидят зрители на этой недели.

Все деньги мира

Фильм Ридли Скотта ("Тельма и Луиза", "Гладиатор") снят по мотивам книги Джона Пирсона "Пол Гетти. Мучительные миллионы", основанной на реальных событиях, произошедших в США в 1973 году. У баснословно богатого промышленника Жана Пола Гетти (Кристофер Пламмер) похищают 16-летнего внука (Чарли Пламмер), дед отказывается заплатить за него выкуп.

Изначально роль легендарного миллиардера отдали Кевину Спейси ("Карточный домик"), внешность которого изменили до неузнаваемости при помощи сложнейшего грима. Когда появились жалобы на сексуальные домогательства со стороны актера, Скотт принял решение переснять все сцены со Спейси и роль Гетти-старшего отдали оскароносному Кристоферу Пламмеру.

"К тому времени, как до нас дошли эти факты, до релиза фильма оставалось всего шесть недель, – Продолжать съёмки не представлялось возможным, не разобравшись с уже отснятым материалом. Но и игнорировать эти обстоятельства мы тоже не могли. Тогда мы с Ридли решили пригласить на роль Кристофера Пламмера и переснять все сцены с участием персонажа. Все актёры и съёмочная группа поддержали нас в этом начинании, и мы бесконечно признательны им за понимание и терпение на всем протяжении съёмок", — рассказывал продюсер Дэн Фридкин.

Исполнитель главной роли Гетти-младшего Марк Уолберг принял решение передать гонорар за пересъемку ленты в размере 1,5 миллиона долларов фонду помощи жертвам сексуального насилия.

Премьера фильма в США состоялась 22 декабря, кассовые сборы фильма составили более 20 миллионов долларов.

О чем говорят мужчины

Российская комедия "О чем говорят мужчины. Продолжение" — третий фильм от "Квартета И" о дорожных приключениях четырех друзей. Первые две части успешно прошли в российском прокате в 2010 и 2011 году. На этот раз Леша, Слава, Камиль и Саша едут в Питер. Причем трое из четверых даже не знают, зачем они туда едут. Но в какой-то момент становится понятно, что неважно – зачем. Важно, что едут и говорят, говорят с присущим им искрометным юмором. За один день герои побеждают немцев, хоронят дядю Борю, переживают за Михаила Прохорова и выясняют, как правильно вести себя с деньгами, чтобы они на тебя не обиделись. Роль Прохорова сыграл сам миллиардер, получив, по его словам, гонорар в один рубль.

Черная пантера

В фильме снимались участники "Квартета И" Леонид Барац, Ростислав Хаит, Камиль Ларин, Александр Демидов, а так же Алексей Барабаш, Елена Подкаминская, Татьяна Догилева, Леонид Каневский и другие.

Супергеройский фантастический комикс от Marvel "Чёрная Пантера" вышел в мировой прокат 15 февраля, за первый уик-энд по предварительным данным фильм собрал в американском прокате 192 млн долларов, суммарные сборы по миру составили 387 миллионов долларов. Это пятый результат дебютного уикенда за всю историю в США и второй среди фильмов киновселенной Marvel после "Мстителей" ($207,4 млн за уик-энд).

Впервые персонаж Чёрная Пантера — появился в 1966-м году в серии комиксов Mаrvel "Фантастическая четвёрка", как один из супергероев. В новом фильме впервые Черная Патера дебютировала сольно — сын умершего короля Ваканды, молодой воин Т"Чалла (Чедвик Боузман) из кинокомикса "Первый мститель: Противостояние" возвращается в родное королевство. Это технологически продвинутое государство, изолировано от остального мира непроходимыми джунглями. В борьбе с врагом за трон Т"Чалла объединяется с агентом ЦРУ Эвереттом К. Россом (Мартин Фриман) и членами организации "Дора Миладже".

Рубеж

По словам исполнителя главной роли Боузмена, играть роль человека, на котором лежит большая ответственность за судьбу своего народа, ему было очень интересно. Роли в фильме так же исполнили Майкл Б. Джордан, Лупита Нионго, Данай Гурира, Дэниэл Калуя, Летишиа Райт, Уинстон Дьюк, при участии Анджелы Бассет, Фореста Уитакера и Энди Серкиса

Российский фантастический экшн фильм Дмитрия Тюрина "Рубеж" с Павлом Прилучным рассказывает о молодом циничном бизнесмене Михаиле, роль которого исполнил Павел Прилучный, который встречает свою любовь и эта встреча влечет за собой временные и пространственные аномалии. Из современной реальности Михаил попадает в гущу кровавого сражения на Невском пятачке во время Второй мировой войны. Чтобы спасти любовь и навсегда вернуться в реальность, он вынужден стать участником игры со временем.

Роли в картине исполнили Кристина Бродская, Стас Дужников, Александр Коршунов, Сергей Чирков, Виктор Добронравов, Игорь Скляр, Кирилл Кяро, Екатерина Васильева, Никита Тарасов, Елена Лядова и другие.

Автором и исполнителем главной песни к фильму "2 минуты жизни" стал известный российский музыкант и композитор Леонид Агутин. На песню уже снят клип, режиссером которого стал Энди Морахан, работавший с такими музыкантами как Пол Маккартни, Элтон Джон, Майкл Джексон, Билли Джоэл, Джордж Майкл, группами Aerosmith, Queen, AC/DC, Guns N' Roses.

"Наше поколение выросло на работах Энди Морахана. Он, как принято говорить, абсолютно культовая фигура мирового музыкального видео. О работе с ним можно было только мечтать. Но мы набрались смелости и обратились к нему. К нашей радости, после того, как Энди посмотрел кино, он согласился", — рассказал один из генеральных продюсеров картины Рафаел Минасбекян.

Ночные игры

После своего дебютного фильма "Каникулы" Джон Фрэнсис Дейли и Джон Голдстейн снова стали со-режиссерами детективной комедии "Ночные игры". Главные роли в фильме исполнили Рэйчел МакАдамс ("В центре внимания", "Доктор Стрэндж") и Джейсон Бейтман ("Несносные боссы").

События в фильме развиваются в течение одной ночи. Энни и Макс развлекаются тем, что участвуют вместе с несколькими другими парами в ролевых играх детективного характера. Однажды харизматичный брат Макса Брукс (Чэндлер) организовывает вечер по разгадыванию "убийственного" квеста с "ряжеными" головорезами и агентами ФБР. По мере того, как игроки пытаются решить головоломку, они начинают осознавать, что и "квест", и Брукс – совсем не такие, как кажутся. Игроки понятия не имеют, кому противостоят. Эта ночь может стать в их жизни последней.

На сайте rottentomatoes рейтинг зрительского ожидания фильма составил 98%