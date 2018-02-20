Одна из красок в палитре: Дефо рассказал на Берлинале о своей карьере

БЕРЛИН, 20 фев — РИА Новости. Уиллем Дефо, удостоенный почетного Золотого медведя Берлинале за актерскую работу, рассказал журналистам, что больше всего его привлекает в кино и как он готовится к ролям.

Пресс-служба смотра отмечает, что Дефо снялся в более чем ста фильмах, обогащая их "выразительной актерской игрой". Его талант позволяет ему сыграть совершенно разные образы — от настоящих злодеев до Иисуса Христа. По словам директора Берлинале Дитера Косслика, Дефо всегда был хорошим другом и гостем фестиваля, а также членом международного жюри в 2007 году. Как дань уважения актеру, в программу фестиваля включены десять фильмов с его участием, включая "Антихриста" Ларса Фон Триера, "Пазолини" Абеля Феррары и "Последнее искушение Христа" Мартина Скорсезе.

"Я был в Берлине много раз, и это важное место для меня. В том числе потому, что я был здесь до (берлинской) стены, во время стены и после ее падения. Это параллельная дорога моей жизни, которая всегда есть в моей жизни. Я никогда здесь не жил, но снимался, играл в театре несколько раз, представлял фильмы, был членом жюри Берлинале", — заметил актер.

© la Biennale di Venezia Кадр из фильма "Пазолини" © la Biennale di Venezia Кадр из фильма "Пазолини"

Секреты актерской игры

"(В выборе фильмов) меня привлекают люди и ситуации. Мне всегда хочется выучить что-то новое, измениться, найти что-то для себя. Ты никогда не знаешь, каков твой герой, пока не начинаешь его играть. Когда я делаю выбор, меня чаще всего привлекает режиссерское кино. Я считаю, что режиссер очень важен в этом процессе. Также мне нравятся ситуации, когда меня вырывают из моей привычной жизни", — сказал Дефо.

По его словам, обычно режиссеры сохраняют очень чистое видение того, каким должен быть фильм, и он видит свою задачу в том, чтобы воплотить это видение. При этом он не хочет делать кого-то из режиссеров своим любимчиком, потому что это ведет к самоповторению.

"Часть профессии актера — это не иметь предпочтений. Когда ты любишь то, что ты делаешь, лучше не прибегать к сравнению, так как это может сильно расстроить. Если у вас есть любимчики, вы стремитесь повторить этот опыт… Один из моих талантов, как актера, состоит в том, что, играя роль, я не то чтобы ее бросаю потом, но двигаюсь вперед", — пояснил Дефо.

Он подчеркнул, что ему нравится быть одной из красок в палитре, когда он работает над фильмом. "Я стараюсь забыть о своей идентичности, это дает мне возможность лучше воспринять идентичность других", — заметил актер.

Кино против ТВ

Дефо подчеркнул, что хотя индустрию все больше захватывает телевидение и ему уделяется все больше внимания, он считает, что между кино и ТВ есть большая разница.

"Для меня кино кроет в себе много возможностей, и я считаю, что фильмы обладают особой силой, которой нет у телевидения. Это возможность создать тайну и поэзию", — пояснил он.

Американец заметил, что индустрия кино изменилась с годами, и если бы он был писателем, он мог бы написать об этом книгу. В дебюте актерской карьеры он считал себя театральным актером и никогда не стремился в Голливуд.

"Сейчас фильмы занимают совсем другое место в культуре. Кинопроизводство более демократично, потому что сейчас снимать кино проще, но дистрибуция стала жестче", — уточнил Дефо.