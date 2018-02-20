Ван Сент представил на Берлинале драму "Не волнуйся, он далеко не уйдет"

БЕРЛИН, 20 фев — РИА Новости. Американский режиссер Гас Ван Сент представил драму "Не волнуйся, он далеко не уйдет", которая участвует в основном конкурсе международного Берлинского кинофестиваля.

Фильм рассказывает историю алкоголика Джона Каллахана в исполнении Хоакина Феникса, который попадает в аварию, из-за чего оказывается практически полностью парализованным. Он начинает посещать встречи анонимных алкоголиков и рисовать карикатуры. В фильме также снялись Джек Блэк, Руни Мара, Джона Хилл. Картина основана реальной истории.

Ван Сент пояснил, что сценарий был написан на основе книги Каллахана. "Мы хотели отразить реальную историю настолько близко, насколько это возможно. Фильм от книги отличает то, что в книге очень много информации, а мы сконцентрировались только на одной его части — об аварии и реабилитации героя", — сказал режиссер журналистам во вторник.

Он подчеркнул, что в книге много упоминалось о политическом контексте того времени. "Например, когда он приходил в офис во время своей реабилитации. Я думаю, там много совпадений с тем, что происходит при нынешней администрации. Может быть, сейчас это даже жестче", — заметил режиссер.

Большое значение в фильме придается диалогам героев. Ван Сент рассказал, что многие из них он писал сам, исходя из собственного опыта. При этом проблемой для него было отделить реальные события книги от тех, которые автор выдумал.

"Я все-таки думаю, все это действительно с ним произошло, просто многое он приукрасил, а мы решили это не убирать", — добавил он.