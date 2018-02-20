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Культура

Премьеры марта: "Анна Каренина" и "Свадьба"

14:0820.02.2018
(обновлено: 15:19 20.02.2018)
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© Depositphotos / photosoupyТеатр. Архивное фотоТеатр. Архивное фото
© Depositphotos / photosoupy

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости, Наталия Курова. Март — самый театральный месяц, когда москвичи в рамках фестиваля "Золотая Маска" смогут посмотреть лучшие работы не только столичных театров, но и трупп из провинции, не уступающих москвичам и петербуржцам. Будут большие оперные и балетные премьеры, новые драматические спектакли, а также концерты и фестивали.

Большой театр

Большой театр после громкой оперной премьеры февраля — "Пиковой дамы" Чайковского в постановке Римаса Туминаса, представит балет "Анна Каренина" в постановке всемирно известного и так любимого в России балетмейстера Джона Ноймайера.

Премьер Новосибирского оперного театра на сцене сделал предложение балерине
© Фото
Новосибирский "Ромео" сделал предложение балерине на сцене оперного театра
Ноймайера хорошо знает российская публика по его работам в Музыкальном театре им. Станиславского и Немировича-Данченко и ГАБТе, где шли и идут его балеты "Сон в летнюю ночь", "Дама с камелиями", "Чайка" и "Татьяна". Ноймайер знает русскую классику и в сфере его особого внимания — произведения Толстого, Пушкина, Чехова.

"Анна Каренина" — один из самых совершенных среди всех когда-либо написанных романов. Есть такие популярные "говорящие" названия, которые пробуждают образы и аллюзии даже у тех, кто не знает произведения в полной мере. "Анна Каренина" из их числа", — считает Ноймайер".

Премьера балета состоялась в Гамбургском балете, который возглавляет хореограф, 2 июля 2017 года. "Анна Каренина" в Большом — это совместная постановка с Гамбургским и Национальным балетом Канады.

Хореографией, сценографией, костюмами и концепцией светового оформления занимался Джон Ноймайер. Дирижер-постановщик — Антон Гришанин. Балет создан на музыку Петра Чайковского и Альфреда Шнитке. Автор либретто, написанного по одноименном роману Льва Толстого, — также Ноймайер.

Мариинский театр

Министр культуры РФ Владимир Мединский. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Мединский надеется на взвешенное решение по театру Джигарханяна
Март — месяц балета в Мариинском театре. Главным балетным событием станет торжественный гала-концерт, посвященный 200-летию со дня рождения Мариуса Петипа. Праздник в честь великого хореографа состоится в день рождения Мариуса Ивановича 11 марта на исторической сцене театра. В масштабной программе гала-концерта примут участие самые яркие балетные звезды.

Балет-феерия Чайковского "Спящая красавица" в хореографии Петипа будут показан в двух версиях: 8 марта на исторической сцене "Мариинки" зрители увидят реконструкцию спектакля 1890-го года в редакции Сергея Вихарева, а 22 и 24 марта на сцене Мариинского-2 — версию труппы Приморской сцены Мариинского театра в редакции Константина Сергеева (1952) и Эльдара Алиева (2016).

Мартовскую афишу Мариинки украсит марафон балетов, которые бережно хранятся в репертуаре театра и передаются из поколения в поколение: "Спящая красавица" и "Лебединое озеро" Чайковского, "Дон Кихот" и "Баядерка" Минкуса, "Жизель" Адана.

Музыкальный фестиваль "Виртуозы флейты" пройдет в Мариинке с 8 по 12 марта второй раз. В Концертном и камерных залах театра будет звучать флейтовая музыка разных эпох и стилей — от барокко до современных произведений.

Здание Государственного Эрмитажа в Санкт-Петербурге. Архивное фото
© РИА Новости / Анжела Бабенко
Эрмитаж и Михайловский театр продлили договор о сотрудничестве
Открытие и закрытие музыкального форума пройдет в Концертном зале в сопровождении Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Ивана Столбова. Отдельные программы посвящены музыке Иоганна Себастьяна Баха и его сыновей.

Гости фестиваля — солисты оркестра Берлинской филармонии Эммануэль Паю и Егор Егоркин, которые выступят с сольными программами и проведут мастер-классы.

Геликон-опера 

Московский театр "Геликон-опера" представит моноспектакль Тамары Церетели "Человеческий голос". Премьерные показы пройдут 23 и 25 марта.

Александр Шилов, портрет Елены Образцовой. Архивное фото
© Фото : предоставлено театром "Геликон-опера"
Художник Шилов передаст театру "Геликон-опера" портрет Елены Образцовой
Жан Кокто создал пьесу "Человеческий голос", передав словами состояние женской души в минуты отчаяния. Франсис Пуленк сделал это языком музыки. Получилось одно из самых красивых и самых проникновенных повествований о любви и одиночестве. В моноспектакле "Человеческий голос" на сцене только Женщина и Музыка.

Кокто создал свое произведение в 1930 году для драматической актрисы Берты Буви. Но с тех пор эту пьесу включают в свой репертуар многие выдающиеся певицы. Дмитрий Бертман ставил этот спектакль более 20 лет тому назад для примы "Геликон-оперы" Наталии Загоринской. А сейчас он создал постановку для эстрадной певицы, народной артистки России Тамары Гвердцители.

МХТ имени А.П.Чехова 

Московский Художественный театр представляет в марте масштабный спектакль — о жизни и творчестве Максима Горького. Премьера состоится на основной сцене театра 28 марта в день 150-летия писателя.

Памятный значок Российской Национальной театральной премии Золотая Маска. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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"Золушка" Пермского театра оперы и балета откроет фестиваль "Золотая Маска"
Горьковский сценарий создан только на основе документальных материалов, в нем ни одного придуманного слова. В спектакль войдут отрывки из воспоминаний, писем, статей, официальных документов, которые рассказывают о Горьком в различных сферах его деятельности.

Отношения Горького с Художественным театром и его создателями станет одной из главных тем в этой постановке, поскольку именно работа со Станиславским и Немировичем-Данченко сформировала Горького как драматурга, чьи пьесы и сегодня украшают афиши театров мира.

Над постановкой юбилейного вечера работают режиссер Виктор Рыжаков и художник Николай Симонов. Постановка "многонаселенная". Действующие лица — деятели культуры, современники Горького. В спектакле занята вся труппа МХТ, а также стажеры и студенты Театральной школы Олега Табакова. В этой постановке примут участие и писатели, поэты, режиссеры.

Год Горького в МХТ им. Чехова начался еще в прошлом сезоне: прошла горьковская лаборатория, в результате которой репертуар пополнился спектаклем "Мальва", известные культурологи прочли лекции о Горьком и его эпохе.

"Современник"

Московский театр "Современник" подготовил подарок прекрасной половине человечества, и в праздник 8 марта здесь состоится премьера спектакля "Свадьба". Режиссер Егор Перегудов создал композицию по произведениям Зощенко, Брехта, Ильфа и Петрова, Чехова, Толстого и Жванецкого.

Памятник Федору Григорьевичу Волкову (1729-1763) - основателю первого русского профессионального театра
© Борис Елин
"Замрите, ангелы, смотрите – я играю!". "Отец русского театра" Волков
"Свадьба" — событие особое в жизни каждого. Свадьба бывает торжественная, веселая, но порой, и смешная. В спектакле "Современника" о свадьбе рассказывают великие писатели, признанные сатирики.

Вместе с режиссером над постановкой работали художник Мария Трегубова и композитор Григорий Гоберник. В спектакле заняты Алена Бабенко, Татьяна Лялина, Полина Пахомова, Виктория Романенко, Марина Хазова, Илья Древков, Никита Ефремов, Иван Забелин, Александр Кахун и другие.

Вахтанговский театр 

Вахтанговский театр представляет в марте две премьеры на новой Симоновской сцене. Одна из них "Аленький цветочек" открывает новый цикл представлений — чтецкие вечера в сопровождении оркестра.

Государственный театр оперы и балета в Красноярске. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Паниотов
Красноярскому театру оперы и балета официально присвоили имя Хворостовского
В роли чтеца выступит актер театра и кино, телеведущий Александр Олешко вместе с оркестром Вахтанговского театра (музыкальный руководитель Татьяна Агаева). Музыку для новой версии известной сказки Сергея Аксакова написал современный композитор и дирижер Андрей Рубцов.

"Читать сказки с оркестром — это особое творческое счастье. А в случае с "Аленьким цветочком" и волшебной музыкой, которую написал Андрей Рубцов, это умноженные в сто раз радость и восторг", — сказал Олешко.

Вторая работа, которую покажет Вахтанговский театр на Симоновской сцене, — "Бовари". Спектакль по роману французского писателя Гюстава Флобера поставила режиссер Ольга Субботина в соавторстве с художником Максимом Обрезковым.

"Когда мы слышим название "Мадам Бовари", нам представляется нечто заунывно-кружевное, очень дамское, слезливое, и — все про любовь", — сказала Субботина накануне премьеры. — Но стоит сегодня перечитать роман Флобера, как вы с удивлением обнаружите невероятный, лихой и даже черный юмор, великолепную галерею образов в гоголевских тонах, искрометные сцены".

По словам режиссера, она не хочет выделять только Эмму Бовари, так как она в романе не одна, вокруг нее все провинциальное общество — все это такое собирательное понятие "бовари".

Фестиваль "Золотая маска" 

Сцена из представления Японского театра кабуки
© Фото : пресс-служба Международного театрального фестиваля им. А.П. Чехова
Гастроли знаменитого японского театра Кабуки пройдут в России в сентябре
Март — самый насыщенный месяц фестиваля "Золотая Маска". В этом месяце будет представлено около 30 спектаклей, в числе которых "Царь Эдип" Римаса Туминаса, "Барабаны в ночи" Юрия Бутусова, "Демократия" Алексея Бородина, "Изгнание" Эймантаса Карбаускиса.

Покажут свои работы, номинированные на национальную театральную премию, театры из Екатеринбурга, Воронежа, Перми, Санкт-Петербурга, Якутска, откуда традиционно ожидаются интересные спектакли. И уже который год на "Золотую Маску" выдвигаются постановки трупп из таких небольших городов, как Лесосибирск ("Лесосибирск лойс"), Новокуйбышевск ("Король Лир"), Серов ("Сучилища").

Московская филармония 

Французский пианист Люка Дебарг станет гостем Москвы в самом начале марта. Это музыкант, ставший открытием ХV Международного конкурса имени Чайковского 2015 года. Ему была присуждена IV премия, но зрители принимали его как победителя. А Ассоциация музыкальных критиков Москвы наградила его премией как "музыканта, чье уникальное дарование, творческая свобода и красота музыкальных трактовок произвели большое впечатление на публику и критику".

В театре им. Леонида Якобсона. Архивное фото
© Фото : предоставлено пресс-службой театра балета им. Л.Якобсона
Театр балета имени Якобсона отправится на гастроли в Европу
На этот раз Люка Дебарг выступит в Москве 5 и 6 марта в Концертном зале им. Чайковского и в зале им. Рахманинова "Филармонии-2" с сольной программой из сочинений Шопена и Бетховена.

19 марта в Концертном зале им. Чайковского пройдет концерт Пятого Транссибирского Арт-Фестиваля. Известный скрипач Вадим Репин (худрук фестиваля) выступит с Кларой-Джуми Кан (Германия) и камерным оркестром Sejong Soloiists, основанным музыкантами из Южной Кореи и базирующимся в США.

На вечере прозвучат произведения Баха, Равеля, Пьяцоллы. Также будет исполнена пьеса "Шепот в тумане памяти", которую написала по заказу этого оркестра один из ведущих современных композиторов Северной Америки Огаста Рид Томас. В программе — московская премьера пьесы Koberia для двух скрипок и камерного оркестра австрийского композитора Алексея Игудесмана, написанная специально для Транссибирского фестиваля.

Московская консерватория 

Константин Станиславский
© РИА Новости / Б. Бриллиантов
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Весь Голливуд – это Станиславский. Иностранцы о русской душе и театре
В Большом зале консерватории состоится выступление всегда ожидаемого в Москве дирижера-экспериментатора, новатора и любимца мировой музыкальной элиты Теодора Курентзиса. Он выйдет на сцену БЗК с Симфоническим оркестром студентов Московской консерватории. Что привезет Курентзис — классику или современную музыку — пока держится в тайне. Но уже известно, что солистом в этом концерте станет один из самых ярких скрипачей своего поколения Айлен Притчин.

"Экстравагантный наряд, повадки мессии, любвеобильность в сочетании с экспериментами вроде исполнения в темноте или на оригинальных инструментах превратили Теодора в легенду", — так пишут о Курентзисе модные глянцевые издания. Он всегда идет своим путем: открывает репетиции для зрителей и не хочет уезжать из Перми.

Кремлевский дворец

Открывает музыкальный март в Москве традиционный "Оперный бал Елены Образцовой", который в этом году посвящен великому итальянскому режиссеру, сценаристу, художнику Франко Дзефирелли, отметившему в феврале свое 95-летие.

Дзефирелли сыграл выдающуюся роль в развитии оперной режиссуры и жанра фильма-оперы. Среди его знаменитых киноработ — "Травиата" и "Сельская честь", в которых приняли участие Елена Образцова, Екатерина Максимова и Владимир Васильев.

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу во время награждения победителей конкурса «Новая Звезда»
© Фото : Минобороны РФ
На сцене театра Минобороны поставят два мюзикла
Грандиозный концерт, который организует Фонд Елены Образцовой, станет путешествием в оперный мир художника. Мультимедийное шоу начнется в залах музея Дзеффирелли во Флоренции и продолжится фрагментами спектаклей маэстро, которые оживут на сцене Кремлевского Дворца в исполнении звезд мировой оперы. Выступления будут сопровождаться 3D-декорациями, созданными по эскизам его легендарных постановок.

Автором идеи представления выступил сам Франко Дзеффирелли, а проработку его концепции осуществит его ученик и ассистент, известный итальянский режиссер Марко Гандини.

В гала примут участие: Рамон Варгас, Ён Хун Ли, Юсиф Эйвазов, Вероника Джиоева, Мария Гулегина и другие. Ведущие концерта — французская актриса Фанни Ардан, исполнившая главную роль в Фильме Дзеффирелли "Каллас навсегда", и всемирно известный танцовщик и хореограф, народный артист СССР Владимир Васильев.

В программе — фрагменты из спектаклей "Трубадур", "Аида", "Бал-маскарад", "Дон Карлос", "Кармен". Выступления пройдут в сопровождении Академического Большого хора "Мастера хорового пения".

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