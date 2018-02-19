В России презентовали первое научное издание романа "Тихий Дон"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 фев – РИА Новости, Юлия Насулина. Первое научное издание романа Михаила Шолохова "Тихий Дон", которое является авторской версией окончательного варианта всемирно известного произведения, презентовали в понедельник в Ростове-на-Дону.

По словам первого замгубернатора Ростовской области Игоря Гуськова, рукописи романа были выкуплены в 1999 году по поручению председателя правительства РФ Владимира Путина. После этого они были переданы в Институт мировой литературы имени Горького Российской академии наук.

Исследователи проанализировали все 342 издания "Тихого Дона", опубликованные при жизни писателя. "Анализ показал, что ни одно из этих изданий не учитывало в полной мере творческую волю автора", — сказал Гуськов, уточнив, что в целом в текстах прижизненных изданий было выявлено более 4 тысяч разночтений.

"Институт принял решение выпустить научное издание, наиболее приближенное к авторскому замыслу Шолохова", — сказал Гуськов.

Данное издание романа в двух томах было выпущено в 2017 году за счет средств бюджета Ростовской области (900 тысяч рублей) по решению губернатора региона Василия Голубева. Тираж издания – 1 тысяча экземпляров.

Каждый том заканчивается текстологическими комментариями, в которых подробно описывается работа автора над рукописями и печатными текстами романа, редакторские и идеологические вмешательства в текст "Тихого Дона", обосновывается выбор основного источника для каждой книги.