В Норвегии снимут фильм о Брейвике

БЕРЛИН, 19 фев — РИА Новости. Норвежский режиссер Эрик Поппе рассказал, что решил снять фильм про бойню в летнем лагере на острове Утейя, так как он почувствовал, что люди начинают забывать об этой трагедии и о том, к чему может привести экстремизм.
По словам режиссера, когда трагедия только произошла, было очень много дискуссий по поводу того, почему это случилось и как этого избежать в дальнейшем, однако с годами память о случившемся стала стираться. "Я обсуждал это и встречался с молодыми людьми, которые выжили на острове, и они разделяли со мной (волнение), и это их волновало. Если посмотреть на Европу сейчас, понимаешь, что экстремистское движение растет, и мы должны помнить, что произошло на этом острове и к чему может привести левый экстремизм", — сказал Поппе.
Он отметил, что ему необходимо было подробно изучить то, что произошло, а также понять, как рассказать эту историю, так как он хотел описать, как молодые люди на острове постепенно осознавали, что происходит.
По его словам, очевидцы нападения помогали ему со сценарием и во время съемок, но история, рассказанная в фильме, полностью выдумана. Поппе подчеркнул, что это было сделано по этическим причинам, чтобы жертвы атаки, которые, возможно, посмотрят фильм, не гадали, может ли это быть историей кого-то знакомого.
Андерс Брейвик 22 июля 2011 года устроил взрыв в правительственном квартале Осло, где погибли восемь человек, затем открыл стрельбу в молодежном лагере на острове Утёйя, где им были убиты 69 человек. Суд Норвегии признал Брейвика вменяемым и приговорил к 21 году тюрьмы.