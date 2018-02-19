Бекмамбетов рассказал, о чем снят новый фильм "Профиль"

БЕРЛИН, 19 фев — РИА Новости, Тамара Ходова. Фильм "Профиль" рассказывает о непростом моральном выборе, перед которым стоят журналисты, так как они всегда могут рассказать правду или сообщить только то, что считают возможным, рассказал в интервью РИА Новости режиссер Тимур Бекмамбетов.

"В этом фильме несколько проблем и идей, но одна из них состоит в том, что у журналистов всегда есть моральный выбор рассказать объективно о том, что произошло, или сказать, что они думают об этом. И у героини был этот выбор. Я не думаю, что страх останавливает ее перед тем, чтобы выпустить свой репортаж, а именно личные чувства", — сказал Бекмамбетов.

Он отметил, что фильм спрашивает о том, как далеко ты можешь зайти и насколько ты готов рассказать о своих личных чувствах.

"Я думаю, выбор перед каждым журналистом — рассказать правду или участвовать в войне за идеи, в которые ты веришь. Например, вы либеральный журналист, и тут у вас есть факт о том, что либеральное правительство делает ужасные вещи. Расскажите ли вы об этом или утаите? ", — заметил он.

Он добавил, что журналистика потеряла свою власть, потому что поддалась прессингу со стороны власти и бизнеса, и поэтому у нее сейчас нет самостоятельного голоса.

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