Спортивная мелодрама "Лед" возглавила российский прокат в выходные

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Фильм "Лед" дебютанта Олега Трофимова возглавил российский прокат, собрав за первые выходные 451, 9 миллиона рублей, сообщил в понедельник портал kinobusiness.com.
Вторую строчку занял лидер прошлой недели — Эротическая драма Джеймса Фоули "Пятьдесят оттенков свободы", кассовые сборы фильм составили 122,7 миллиона рублей (общие сборы за 2 недели — 670,7 миллиона рублей)
На четвертом месте — российская комедия Леонида Марголина "Женщины против мужчин: Крымские каникулы", собравшая в прокате на выходные 23,7 миллиарда рублей (общие сборы на 2 недели — 110,4 миллиарда рублей)
Замыкает пятерку лидеров номинант на "Оскар", лауреат премии BAFTA, американская криминальная драма Мартина МакДона "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" с кассовыми сборами за выходные 23,5 миллиона рублей (сборы за 3 недели проката — 145,8 миллиона рублей)