Спортивная мелодрама "Лед" возглавила российский прокат в выходные

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Фильм "Лед" дебютанта Олега Трофимова возглавил российский прокат, собрав за первые выходные 451, 9 миллиона рублей, сообщил в понедельник портал kinobusiness.com.

Спортивная мелодрама, которую спродюсировали Федор Бондарчук и Дмитрий Рудовский, рассказывает о молодой и звездной фигуристке Надежде (Аглая Тарасова), которая во время соревнований получает тяжелую травму и оказывается в инвалидной коляске. Поставить ее на ноги решает хоккеист Миша в исполнении Александра Петрова, а поддерживают его в этом мать Нади (Ксения Раппопорт) и ее неугомонный тренер (Мария Аронова). В фильме так же снялись Милош Бикович, Ян Цапник и Ирина Старшенбаум.

Вторую строчку занял лидер прошлой недели — Эротическая драма Джеймса Фоули "Пятьдесят оттенков свободы", кассовые сборы фильм составили 122,7 миллиона рублей (общие сборы за 2 недели — 670,7 миллиона рублей)

Фильм Антона Мегердичева "Движение вверх" занял третье место, картина собрала за уикенд 25,8 миллиона рублей. Спортивная драма идет в прокате 8 недель, ее общие кассовые сборы на 7 неделе — 3,03 миллиарда рублей.

На четвертом месте — российская комедия Леонида Марголина "Женщины против мужчин: Крымские каникулы", собравшая в прокате на выходные 23,7 миллиарда рублей (общие сборы на 2 недели — 110,4 миллиарда рублей)

Замыкает пятерку лидеров номинант на "Оскар", лауреат премии BAFTA, американская криминальная драма Мартина МакДона "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" с кассовыми сборами за выходные 23,5 миллиона рублей (сборы за 3 недели проката — 145,8 миллиона рублей)