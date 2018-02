Фильм "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" получил премию BAFTA

ЛОНДОН, 18 фев – РИА Новости, Наталья Копылова. Картина режиссера Мартина Макдонаха "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" признана лучшим британским фильмом Британской академией кино- и телеискусства (BAFTA), следует из данных голосования.

Вручение премии проходит в воскресенье в Королевском Альберт-Холле.

Фильм Макдонаха претендует на приз в девяти номинациях BAFTA. В картине описана история американки Милдред Хейс, которая пытается добиться возобновления расследования уголовного дела об изнасиловании и убийстве ее дочери. С целью привлечь к своей проблеме внимание правоохранительных органов и общественности главная героиня арендует три рекламных щита на окраине города, на которых размещает обращение к главному шерифу.

Премия Британской академии кино и телевизионных искусств (The British Academy of Film and Television Arts, BAFTA) является престижной кинонаградой Великобритании.

Британская академия кино и телевизионных искусств — независимая благотворительная организация, которая поддерживает, развивает и пропагандирует кино, определяя и награждая лучшие произведения кино- и телеискусства.