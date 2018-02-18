Фильм "Довлатов" занял второе место в рейтинге кинокритиков на Берлинале

БЕРЛИН, 18 фев — РИА Новости. Фильм "Довлатов" Алексея Германа-младшего занял второе место в рейтинге конкурсных картин Берлинале по мнению кинокритиков, сообщается в журнале Screen в воскресенье.

Фильм режиссера Германа-младшего "Довлатов" в этом году участвует в основном конкурсе Берлинского кинофестиваля и поборется за "Золотого медведя" наравне с картинами Гаса Ван Сента, Бенуа Жако и Уэса Андерсона. Лента рассказывает о нескольких днях из жизни советского писателя Сергея Довлатова и его друзей — художников, поэтов и музыкантов, которых не признавала советская власть. Мировая премьера фильма прошла на Берлинале в субботу.

Фильм получил рейтинг в 2,7 балла. Его опережает только анимационная картина "Остров собак" Уэса Андерсона, которая открывала смотр в четверг. Ее оценка составляет 3,2 балла.

Третье место занимает фильм "Наследницы" парагвайца Марсело Мартинесси с 2,6 балла. На четвёртом оказался "Транзит" немца Кристиана Петцольда, а на пятом — вестерн Нейтана и Дэвида Зеллнеров "Девица" с Робертом Паттинсоном и Мией Васиковска.

Замыкает рейтинг среди уже представленных в конкурсной программе картин эротический триллер "Ева" Бенуа Жако с Изабель Юппер и Гаспаром Ульелем, который получил всего 1,2 балла, хотя вызывал большие надежды как у критиков, так и у зрителей. Все билеты на него были распроданы в первые дни фестиваля.

Кинофестиваль завершится 25 февраля.