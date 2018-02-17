Герман-младший обеспокоен судьбой Серебренникова

БЕРЛИН, 17 фев — РИА Новости. Режиссер Алексей Герман-младший заявил, что его беспокоит судьба режиссера Кирилла Серебренникова, и он уверен в его невиновности.

Герман-младший находится на Берлинском кинофестивале, где его фильм "Довлатов" участвует в основном конкурсе и поборется за "Золотого медведя" наравне с картинами Гаса Ван Сента, Бенуа Жако и Уэса Андерсона. Лента рассказывает о нескольких днях из жизни советского писателя Сергея Довлатова и его друзей — художников, поэтов и музыкантов, которых не признавала советская власть.

"Меня беспокоит судьба Кирилла Серебренникова. Я являюсь его поручителем, и я считаю, что он невиновен, он открыто заявляет об этом", — сказал Герман-младший журналистам.

Он подчеркнул, что, тем не менее, Россия не Северная Корея, и в стране нет такой тотальной цензуры, как была в СССР. Если бы она существовала, фильма "Довлатов" не было бы.

По его словам, в России, как и в других странах, есть категория людей очень правых реакционных взглядов, которые пытаются навязать деятелям искусства свой взгляд на мир и ограничить свободу самовыражения.

"Пока у них это не получилось, хотя с каждым годом происходит все больше", — подчеркнул режиссер.

В мае прошлого года в московском театре "Гоголь-центр" и дома у его худрука Кирилла Серебренникова прошли обыски в рамках дела о хищении госсредств в основанной им некоммерческой организации "Седьмая студия". Известному режиссеру вменяется организация хищения 133 миллионов рублей, выделенных в 2011–2014 годах на реализацию проекта "Платформа". Сам режиссер считает обвинение "вымышленным и абсурдным". Серебренников находится под домашним арестом, который продлен до 19 апреля.