ЛОНДОН, 17 фев – РИА Новости, Мария Табак. Музыкальные произведения разных эпох и жанров – от арии из оперы "Самсон и Далила" до "Калинки", от "Клена кудрявого" до "Не жалею, не зову, не плачу", от произведений Рахманинова до одесских мелодий – прозвучали во время концерта "Масленица", состоявшегося в пятницу вечером в лондонском зале Кадоган-холл.

Концерт – главное событие одноименного фестиваля, отмечающего в этом году юбилей.

"Так радостно отмечать десятилетний юбилей "Масленицы" в Лондоне при полном аншлаге сегодня, приветствовать многие замечательные лондонские коллективы, а также известные группы из России", — сказала РИА Новости после концерта его организатор, глава компании Ensemble Productions Ольга Балаклеец.

Сама Балаклеец выступила на вечере, аккомпанируя молодому скрипачу Джону Галланту. В концерте приняли участие лондонский фольклорный ансамбль "Русский сувенир", дети из русских школ, пианист Джулиан Галлант, дуэт "Мозаика".

Восторг у публики вызвали два московских коллектива – SOPRANO Михаила Турецкого и "Кватро". Последний посвятил романс "Я вас любил" памяти скончавшегося в прошлом году знаменитого оперного певца Дмитрия Хворостовского, несколько лет назад записавшего с участниками группы это произведение.

"Русская культура – она современная и традиционная, местная и глобальная, в ней всегда что-то происходит, и русская культура каждый день и каждый вечер живет по всему миру. Сейчас можно просто "кликнуть" в интернете и ощутить себя связанным со многими людьми, многими городами. Но иногда важно встречаться лицом к лицу, ощущать, что культура объединяет хороших людей, как это происходит сегодня вечером в этом зале", — отметил в начале вечера заместитель руководителя департамента культуры Москвы Владимир Филиппов.

Представитель посольства РФ в Лондоне зачитал собравшимся приветствие посла Александра Яковенко, выступил с небольшой речью и глава лондонского представительства Россотрудничества.

Ежегодный фестиваль "Масленица" проводится в Лондоне с 2009 года компанией Ensemble Productions при поддержке мэрии Лондона, министерства культуры РФ, правительства Москвы, фонда "Русский мир", Россотрудничества и посольства РФ в Великобритании. Фестиваль является одним из самых популярных российских культурных мероприятий в Великобритании.