Особенности национальных гуляний: художник Кустодиев и его "русские типы"

© Предоставлено организаторами выставки Б. Кустодиева "Венец земного цвета"

"Он родился в Астрахани, через всю жизнь пронес любовь к волжским городам, по которым очень много путешествовал, когда учился в Академии художеств. А потом уже по памяти написал много картин", — говорит специалист.

"Елочный торг", 1918. Холст, масло. Краснодарский краевой художественный музей имени Ф. А. Коваленко.