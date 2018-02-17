В музее "Новый Иерусалим" открывается выставка Бориса Кустодиева "Венец земного цвета". Яркая, колоритная живопись посвящена жизни русских провинциальных городов начала прошлого века. Наиболее интересные произведения художника — в фотоленте РИА Новости.
Особенности национальных гуляний: художник Кустодиев и его "русские типы"
08:0017.02.2018
(обновлено: 08:18 17.02.2018)
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© Предоставлено организаторами выставки Б. Кустодиева "Венец земного цвета"Все свои знаменитые работы Кустодиев писал не с натуры, а по памяти: в 1909 году у него обнаружили опухоль спинного мозга, и последние 15 лет жизни он был прикован к инвалидному креслу.
"Вербный торг у Спасских ворот в Москве", 1914. Холст, масло. Нижегородский государственный художественный музей.
"Вербный торг у Спасских ворот в Москве", 1914. Холст, масло. Нижегородский государственный художественный музей.
© Предоставлено организаторами выставки Б. Кустодиева "Венец земного цвета"
Все свои знаменитые работы Кустодиев писал не с натуры, а по памяти: в 1909 году у него обнаружили опухоль спинного мозга, и последние 15 лет жизни он был прикован к инвалидному креслу.
"Вербный торг у Спасских ворот в Москве", 1914. Холст, масло. Нижегородский государственный художественный музей.
"Вербный торг у Спасских ворот в Москве", 1914. Холст, масло. Нижегородский государственный художественный музей.
© Предоставлено организаторами выставки Б. Кустодиева "Венец земного цвета"Образы, воплощенные на картинах, связаны с биографией Кустодиева — отмечает заместитель генерального директора музея "Новый Иерусалим" Дарья Милованова.
"Торговцы бубликами", 1919. Бумага, акварель. Частное собрание.
"Торговцы бубликами", 1919. Бумага, акварель. Частное собрание.
© Предоставлено организаторами выставки Б. Кустодиева "Венец земного цвета"
Образы, воплощенные на картинах, связаны с биографией Кустодиева — отмечает заместитель генерального директора музея "Новый Иерусалим" Дарья Милованова.
"Торговцы бубликами", 1919. Бумага, акварель. Частное собрание.
"Торговцы бубликами", 1919. Бумага, акварель. Частное собрание.
© Предоставлено организаторами выставки Б. Кустодиева "Венец земного цвета""Он родился в Астрахани, через всю жизнь пронес любовь к волжским городам, по которым очень много путешествовал, когда учился в Академии художеств. А потом уже по памяти написал много картин", — говорит специалист.
"Елочный торг", 1918. Холст, масло. Краснодарский краевой художественный музей имени Ф. А. Коваленко.
"Елочный торг", 1918. Холст, масло. Краснодарский краевой художественный музей имени Ф. А. Коваленко.
© Предоставлено организаторами выставки Б. Кустодиева "Венец земного цвета"
"Он родился в Астрахани, через всю жизнь пронес любовь к волжским городам, по которым очень много путешествовал, когда учился в Академии художеств. А потом уже по памяти написал много картин", — говорит специалист.
"Елочный торг", 1918. Холст, масло. Краснодарский краевой художественный музей имени Ф. А. Коваленко.
"Елочный торг", 1918. Холст, масло. Краснодарский краевой художественный музей имени Ф. А. Коваленко.
© Предоставлено организаторами выставки Б. Кустодиева "Венец земного цвета"Кустодиев отличался широтой интересов, любил литературу, музыку, театр. Много работал и как театральный художник, особенно ценил пьесы Островского.
"Купец", 1923. Холст, масло. Нижегородский государственный художественный музей.
"Купец", 1923. Холст, масло. Нижегородский государственный художественный музей.
© Предоставлено организаторами выставки Б. Кустодиева "Венец земного цвета"
Кустодиев отличался широтой интересов, любил литературу, музыку, театр. Много работал и как театральный художник, особенно ценил пьесы Островского.
"Купец", 1923. Холст, масло. Нижегородский государственный художественный музей.
"Купец", 1923. Холст, масло. Нижегородский государственный художественный музей.
© Предоставлено организаторами выставки Б. Кустодиева "Венец земного цвета"Праздничная Русь Кустодиева — это народные ярмарки, веселые балаганы, масленичные гуляния на широкую ногу, хороводы.
"Деревенский праздник", 1910. Картон, темпера, графит, гуашь. Государственный Русский музей.
"Деревенский праздник", 1910. Картон, темпера, графит, гуашь. Государственный Русский музей.
© Предоставлено организаторами выставки Б. Кустодиева "Венец земного цвета"
Праздничная Русь Кустодиева — это народные ярмарки, веселые балаганы, масленичные гуляния на широкую ногу, хороводы.
"Деревенский праздник", 1910. Картон, темпера, графит, гуашь. Государственный Русский музей.
"Деревенский праздник", 1910. Картон, темпера, графит, гуашь. Государственный Русский музей.
© Предоставлено организаторами выставки Б. Кустодиева "Венец земного цвета""Художник вдохновлялся народным искусством и традициями, лубком, ценил темперамент русского народа и его национальные особенности", — говорит Дарья Милованова.
"На ярмарке", 1910. Картон, темпера. Саратовский государственный художественный музей имени А. Н. Радищева.
"На ярмарке", 1910. Картон, темпера. Саратовский государственный художественный музей имени А. Н. Радищева.
© Предоставлено организаторами выставки Б. Кустодиева "Венец земного цвета"
"Художник вдохновлялся народным искусством и традициями, лубком, ценил темперамент русского народа и его национальные особенности", — говорит Дарья Милованова.
"На ярмарке", 1910. Картон, темпера. Саратовский государственный художественный музей имени А. Н. Радищева.
"На ярмарке", 1910. Картон, темпера. Саратовский государственный художественный музей имени А. Н. Радищева.
© Предоставлено организаторами выставки Б. Кустодиева "Венец земного цвета"Кустодиев прекрасно знал академическое искусство и мечтал создать что-то русское, не уступающее по масштабу, красочности и сюжетам европейской живописи.
"Морозный день", 1913. Холст, масло. Саратовский государственный художественный музей имени А. Н. Радищева.
"Морозный день", 1913. Холст, масло. Саратовский государственный художественный музей имени А. Н. Радищева.
© Предоставлено организаторами выставки Б. Кустодиева "Венец земного цвета"
Кустодиев прекрасно знал академическое искусство и мечтал создать что-то русское, не уступающее по масштабу, красочности и сюжетам европейской живописи.
"Морозный день", 1913. Холст, масло. Саратовский государственный художественный музей имени А. Н. Радищева.
"Морозный день", 1913. Холст, масло. Саратовский государственный художественный музей имени А. Н. Радищева.
© Предоставлено организаторами выставки Б. Кустодиева "Венец земного цвета"Современники ценили Кустодиева как живописца — Репин называл его "богатырем русской живописи", о его работах прекрасно отзывался Нестеров.
"Купец", 1918. Холст, масло. НИМ РАХ. Музей-квартира И. И. Бродского.
"Купец", 1918. Холст, масло. НИМ РАХ. Музей-квартира И. И. Бродского.
© Предоставлено организаторами выставки Б. Кустодиева "Венец земного цвета"
Современники ценили Кустодиева как живописца — Репин называл его "богатырем русской живописи", о его работах прекрасно отзывался Нестеров.
"Купец", 1918. Холст, масло. НИМ РАХ. Музей-квартира И. И. Бродского.
"Купец", 1918. Холст, масло. НИМ РАХ. Музей-квартира И. И. Бродского.
© Предоставлено организаторами выставки Б. Кустодиева "Венец земного цвета"Когда Кустодиев начал первые эксперименты со стилем, многие не поняли его поисков — Академия художеств объединяла в основном живописцев консервативного толка.
"Троицын день", 1920. Холст, масло. Саратовский государственный художественный музей имени А. Н. Радищева.
"Троицын день", 1920. Холст, масло. Саратовский государственный художественный музей имени А. Н. Радищева.
© Предоставлено организаторами выставки Б. Кустодиева "Венец земного цвета"
Когда Кустодиев начал первые эксперименты со стилем, многие не поняли его поисков — Академия художеств объединяла в основном живописцев консервативного толка.
"Троицын день", 1920. Холст, масло. Саратовский государственный художественный музей имени А. Н. Радищева.
"Троицын день", 1920. Холст, масло. Саратовский государственный художественный музей имени А. Н. Радищева.
© Предоставлено организаторами выставки Б. Кустодиева "Венец земного цвета"Впрочем, художник всегда и во всем находил поддержку среди родных, рассказывает Дарья Милованова.
"Масленица", 1916. Холст, масло. Государственный Русский музей.
"Масленица", 1916. Холст, масло. Государственный Русский музей.
© Предоставлено организаторами выставки Б. Кустодиева "Венец земного цвета"
Впрочем, художник всегда и во всем находил поддержку среди родных, рассказывает Дарья Милованова.
"Масленица", 1916. Холст, масло. Государственный Русский музей.
"Масленица", 1916. Холст, масло. Государственный Русский музей.
© Предоставлено организаторами выставки Б. Кустодиева "Венец земного цвета"Например, его брат Михаил, инженер-конструктор, делал для Кустодиева специальные кресла с мольбертами и пюпитрами, в которых тот мог работать.
"Купец в шубе", 1920. Серия акварелей. Воспроизведена в альбоме "Русь. Русские типы Б. М. Кустодиева". Петроград, изд. "Аквилон", 1923. Бумага, акварель, графитный карандаш. НИМ РАХ. Музей-квартира И. И. Бродского.
"Купец в шубе", 1920. Серия акварелей. Воспроизведена в альбоме "Русь. Русские типы Б. М. Кустодиева". Петроград, изд. "Аквилон", 1923. Бумага, акварель, графитный карандаш. НИМ РАХ. Музей-квартира И. И. Бродского.
© Предоставлено организаторами выставки Б. Кустодиева "Венец земного цвета"
Например, его брат Михаил, инженер-конструктор, делал для Кустодиева специальные кресла с мольбертами и пюпитрами, в которых тот мог работать.
"Купец в шубе", 1920. Серия акварелей. Воспроизведена в альбоме "Русь. Русские типы Б. М. Кустодиева". Петроград, изд. "Аквилон", 1923. Бумага, акварель, графитный карандаш. НИМ РАХ. Музей-квартира И. И. Бродского.
"Купец в шубе", 1920. Серия акварелей. Воспроизведена в альбоме "Русь. Русские типы Б. М. Кустодиева". Петроград, изд. "Аквилон", 1923. Бумага, акварель, графитный карандаш. НИМ РАХ. Музей-квартира И. И. Бродского.
© Предоставлено организаторами выставки Б. Кустодиева "Венец земного цвета"В последние годы жизни изменился и формат работ — они стали меньше из-за того, что художник был физически ограничен.
"Торговка овощами", 1920. Серия акварелей. Воспроизведена в альбоме "Русь. Русские типы Б. М. Кустодиева". Петроград, изд. "Аквилон", 1923. Бумага, акварель, графитный карандаш. НИМ РАХ. Музей-квартира И. И. Бродского.
"Торговка овощами", 1920. Серия акварелей. Воспроизведена в альбоме "Русь. Русские типы Б. М. Кустодиева". Петроград, изд. "Аквилон", 1923. Бумага, акварель, графитный карандаш. НИМ РАХ. Музей-квартира И. И. Бродского.
© Предоставлено организаторами выставки Б. Кустодиева "Венец земного цвета"
В последние годы жизни изменился и формат работ — они стали меньше из-за того, что художник был физически ограничен.
"Торговка овощами", 1920. Серия акварелей. Воспроизведена в альбоме "Русь. Русские типы Б. М. Кустодиева". Петроград, изд. "Аквилон", 1923. Бумага, акварель, графитный карандаш. НИМ РАХ. Музей-квартира И. И. Бродского.
"Торговка овощами", 1920. Серия акварелей. Воспроизведена в альбоме "Русь. Русские типы Б. М. Кустодиева". Петроград, изд. "Аквилон", 1923. Бумага, акварель, графитный карандаш. НИМ РАХ. Музей-квартира И. И. Бродского.
© Предоставлено организаторами выставки Б. Кустодиева "Венец земного цвета"Особую роль в жизни мастера всегда играла его жена Юлия Кустодиева, которая создавала все условия для его работы. По словам дочери художника, Юлия Евстафьевна была преданным другом и верной супругой мужу, нежной матерью.
"Купец", 1920. Серия акварелей. Воспроизведена в альбоме "Русь. Русские типы Б. М.Кустодиева". Петроград, изд. "Аквилон", 1923. Бумага, акварель, графитный карандаш. НИМ РАХ. Музей-квартира И. И. Бродского.
"Купец", 1920. Серия акварелей. Воспроизведена в альбоме "Русь. Русские типы Б. М.Кустодиева". Петроград, изд. "Аквилон", 1923. Бумага, акварель, графитный карандаш. НИМ РАХ. Музей-квартира И. И. Бродского.
© Предоставлено организаторами выставки Б. Кустодиева "Венец земного цвета"
Особую роль в жизни мастера всегда играла его жена Юлия Кустодиева, которая создавала все условия для его работы. По словам дочери художника, Юлия Евстафьевна была преданным другом и верной супругой мужу, нежной матерью.
"Купец", 1920. Серия акварелей. Воспроизведена в альбоме "Русь. Русские типы Б. М.Кустодиева". Петроград, изд. "Аквилон", 1923. Бумага, акварель, графитный карандаш. НИМ РАХ. Музей-квартира И. И. Бродского.
"Купец", 1920. Серия акварелей. Воспроизведена в альбоме "Русь. Русские типы Б. М.Кустодиева". Петроград, изд. "Аквилон", 1923. Бумага, акварель, графитный карандаш. НИМ РАХ. Музей-квартира И. И. Бродского.
© Предоставлено организаторами выставки Б. Кустодиева "Венец земного цвета"Кустодиев вдохновлялся волжскими провинциальными городами и русской деревней, недолюбливал Петербург за его выхолощенность и чиновничий дух.
"Половой", 1920. Серия акварелей. Воспроизведена в альбоме "Русь. Русские типы Б. М. Кустодиева». Петроград, изд. "Аквилон", 1923. Бумага, акварель, графитный карандаш. НИМ РАХ. Музей-квартира И. И. Бродского.
"Половой", 1920. Серия акварелей. Воспроизведена в альбоме "Русь. Русские типы Б. М. Кустодиева». Петроград, изд. "Аквилон", 1923. Бумага, акварель, графитный карандаш. НИМ РАХ. Музей-квартира И. И. Бродского.
© Предоставлено организаторами выставки Б. Кустодиева "Венец земного цвета"
Кустодиев вдохновлялся волжскими провинциальными городами и русской деревней, недолюбливал Петербург за его выхолощенность и чиновничий дух.
"Половой", 1920. Серия акварелей. Воспроизведена в альбоме "Русь. Русские типы Б. М. Кустодиева». Петроград, изд. "Аквилон", 1923. Бумага, акварель, графитный карандаш. НИМ РАХ. Музей-квартира И. И. Бродского.
"Половой", 1920. Серия акварелей. Воспроизведена в альбоме "Русь. Русские типы Б. М. Кустодиева». Петроград, изд. "Аквилон", 1923. Бумага, акварель, графитный карандаш. НИМ РАХ. Музей-квартира И. И. Бродского.
© Предоставлено организаторами выставки Б. Кустодиева "Венец земного цвета"На современном рынке искусства работы Кустодиева пользуются большим спросом.
"Сундучник", 1920. Серия акварелей. Воспроизведена в альбоме "Русь. Русские типы Б. М. Кустодиева". Петроград, изд. "Аквилон", 1923. Бумага, акварель. НИМ РАХ. Музей-квартира И. И. Бродского.
"Сундучник", 1920. Серия акварелей. Воспроизведена в альбоме "Русь. Русские типы Б. М. Кустодиева". Петроград, изд. "Аквилон", 1923. Бумага, акварель. НИМ РАХ. Музей-квартира И. И. Бродского.
© Предоставлено организаторами выставки Б. Кустодиева "Венец земного цвета"
На современном рынке искусства работы Кустодиева пользуются большим спросом.
"Сундучник", 1920. Серия акварелей. Воспроизведена в альбоме "Русь. Русские типы Б. М. Кустодиева". Петроград, изд. "Аквилон", 1923. Бумага, акварель. НИМ РАХ. Музей-квартира И. И. Бродского.
"Сундучник", 1920. Серия акварелей. Воспроизведена в альбоме "Русь. Русские типы Б. М. Кустодиева". Петроград, изд. "Аквилон", 1923. Бумага, акварель. НИМ РАХ. Музей-квартира И. И. Бродского.
© Предоставлено организаторами выставки Б. Кустодиева "Венец земного цвета"Его любят коллекционеры из азиатских стран — во многом из-за народных лубочных мотивов.
"Трактирщик", 1920. Серия акварелей. Воспроизведена в альбоме "Русь. Русские типы Б. М. Кустодиева". Петроград, изд. "Аквилон", 1923. Бумага, акварель, графитный карандаш. НИМ РАХ. Музей-квартира И. И. Бродского.
"Трактирщик", 1920. Серия акварелей. Воспроизведена в альбоме "Русь. Русские типы Б. М. Кустодиева". Петроград, изд. "Аквилон", 1923. Бумага, акварель, графитный карандаш. НИМ РАХ. Музей-квартира И. И. Бродского.
© Предоставлено организаторами выставки Б. Кустодиева "Венец земного цвета"
Его любят коллекционеры из азиатских стран — во многом из-за народных лубочных мотивов.
"Трактирщик", 1920. Серия акварелей. Воспроизведена в альбоме "Русь. Русские типы Б. М. Кустодиева". Петроград, изд. "Аквилон", 1923. Бумага, акварель, графитный карандаш. НИМ РАХ. Музей-квартира И. И. Бродского.
"Трактирщик", 1920. Серия акварелей. Воспроизведена в альбоме "Русь. Русские типы Б. М. Кустодиева". Петроград, изд. "Аквилон", 1923. Бумага, акварель, графитный карандаш. НИМ РАХ. Музей-квартира И. И. Бродского.
© Предоставлено организаторами выставки Б. Кустодиева "Венец земного цвета"Еще в годы учебы в Академии художеств Кустодиев приобрел известность как прекрасный портретист. На выставке в Мюнхене в 1903 году он получил большую золотую медаль Международной ассоциации за портрет художника Билибина.
"Извозчик в трактире", 1920. Серия акварелей. Воспроизведена в альбоме "Русь. Русские типы Б. М. Кустодиева". Петроград, изд. "Аквилон", 1923. Бумага, акварель. НИМ РАХ. Музей-квартира И. И. Бродского.
"Извозчик в трактире", 1920. Серия акварелей. Воспроизведена в альбоме "Русь. Русские типы Б. М. Кустодиева". Петроград, изд. "Аквилон", 1923. Бумага, акварель. НИМ РАХ. Музей-квартира И. И. Бродского.
© Предоставлено организаторами выставки Б. Кустодиева "Венец земного цвета"
Еще в годы учебы в Академии художеств Кустодиев приобрел известность как прекрасный портретист. На выставке в Мюнхене в 1903 году он получил большую золотую медаль Международной ассоциации за портрет художника Билибина.
"Извозчик в трактире", 1920. Серия акварелей. Воспроизведена в альбоме "Русь. Русские типы Б. М. Кустодиева". Петроград, изд. "Аквилон", 1923. Бумага, акварель. НИМ РАХ. Музей-квартира И. И. Бродского.
"Извозчик в трактире", 1920. Серия акварелей. Воспроизведена в альбоме "Русь. Русские типы Б. М. Кустодиева". Петроград, изд. "Аквилон", 1923. Бумага, акварель. НИМ РАХ. Музей-квартира И. И. Бродского.
© Предоставлено организаторами выставки Б. Кустодиева "Венец земного цвета""Русские типы" — это особая серия, которая воплощает ностальгию Кустодиева по особой атмосфере провинциальной жизни.
"Булочник", 1920. Серия акварелей. Воспроизведена в альбоме "Русь. Русские типы Б. М. Кустодиева". Петроград, изд. "Аквилон", 1923. Бумага, акварель, графитный карандаш. НИМ РАХ. Музей-квартира И. И. Бродского.
"Булочник", 1920. Серия акварелей. Воспроизведена в альбоме "Русь. Русские типы Б. М. Кустодиева". Петроград, изд. "Аквилон", 1923. Бумага, акварель, графитный карандаш. НИМ РАХ. Музей-квартира И. И. Бродского.
© Предоставлено организаторами выставки Б. Кустодиева "Венец земного цвета"
"Русские типы" — это особая серия, которая воплощает ностальгию Кустодиева по особой атмосфере провинциальной жизни.
"Булочник", 1920. Серия акварелей. Воспроизведена в альбоме "Русь. Русские типы Б. М. Кустодиева". Петроград, изд. "Аквилон", 1923. Бумага, акварель, графитный карандаш. НИМ РАХ. Музей-квартира И. И. Бродского.
"Булочник", 1920. Серия акварелей. Воспроизведена в альбоме "Русь. Русские типы Б. М. Кустодиева". Петроград, изд. "Аквилон", 1923. Бумага, акварель, графитный карандаш. НИМ РАХ. Музей-квартира И. И. Бродского.
© Предоставлено организаторами выставки Б. Кустодиева "Венец земного цвета"Персонажи Кустодиева — купчихи, лихачи, странники и торговцы — типажи, весьма характерные и любимые художником.
"Татарин", 1920. Серия акварелей. Воспроизведена в альбоме "Русь. Русские типы Б. М. Кустодиева". Петроград, изд. "Аквилон", 1923. Бумага, акварель. НИМ РАХ. Музей-квартира И. И. Бродского.
"Татарин", 1920. Серия акварелей. Воспроизведена в альбоме "Русь. Русские типы Б. М. Кустодиева". Петроград, изд. "Аквилон", 1923. Бумага, акварель. НИМ РАХ. Музей-квартира И. И. Бродского.
© Предоставлено организаторами выставки Б. Кустодиева "Венец земного цвета"
Персонажи Кустодиева — купчихи, лихачи, странники и торговцы — типажи, весьма характерные и любимые художником.
"Татарин", 1920. Серия акварелей. Воспроизведена в альбоме "Русь. Русские типы Б. М. Кустодиева". Петроград, изд. "Аквилон", 1923. Бумага, акварель. НИМ РАХ. Музей-квартира И. И. Бродского.
"Татарин", 1920. Серия акварелей. Воспроизведена в альбоме "Русь. Русские типы Б. М. Кустодиева". Петроград, изд. "Аквилон", 1923. Бумага, акварель. НИМ РАХ. Музей-квартира И. И. Бродского.
© Предоставлено организаторами выставки Б. Кустодиева "Венец земного цвета""Вряд ли работы Кустодиева можно рассматривать как бытописание. Это скорее сказочные и идиллические картины, которые больше имеют отношение к богатой фантазии художника", — поясняет Дарья Милованова.
"Лихач", 1920. Серия акварелей. Воспроизведена в альбоме "Русь. Русские типы Б. М. Кустодиева". Петроград, изд. "Аквилон", 1923. Бумага, акварель. НИМ РАХ. Музей-квартира И. И. Бродского.
"Лихач", 1920. Серия акварелей. Воспроизведена в альбоме "Русь. Русские типы Б. М. Кустодиева". Петроград, изд. "Аквилон", 1923. Бумага, акварель. НИМ РАХ. Музей-квартира И. И. Бродского.
© Предоставлено организаторами выставки Б. Кустодиева "Венец земного цвета"
"Вряд ли работы Кустодиева можно рассматривать как бытописание. Это скорее сказочные и идиллические картины, которые больше имеют отношение к богатой фантазии художника", — поясняет Дарья Милованова.
"Лихач", 1920. Серия акварелей. Воспроизведена в альбоме "Русь. Русские типы Б. М. Кустодиева". Петроград, изд. "Аквилон", 1923. Бумага, акварель. НИМ РАХ. Музей-квартира И. И. Бродского.
"Лихач", 1920. Серия акварелей. Воспроизведена в альбоме "Русь. Русские типы Б. М. Кустодиева". Петроград, изд. "Аквилон", 1923. Бумага, акварель. НИМ РАХ. Музей-квартира И. И. Бродского.
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