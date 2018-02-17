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Культура

Особенности национальных гуляний: художник Кустодиев и его "русские типы"

08:0017.02.2018
(обновлено: 08:18 17.02.2018)
03530
Вербный торг у Спасских ворот в Москве, 1914. Холст, масло. Нижегородский государственный художественный музей
Торговцы бубликами, 1919. Бумага, акварель. Частное собрание
Елочный торг, 1918. Холст, масло. Краснодарский краевой художественный музей имени Ф.А. Коваленко
Купец, 1923. Холст, масло. Нижегородский государственный художественный музей
Деревенский праздник, 1910. Картон, темпера, графит, гуашь. Государственный Русский музей
На ярмарке, 1910. Картон, темпера. Саратовский государственный художественный музей имени А.Н. Радищева.
Морозный день, 1913. Холст, масло. Саратовский государственный художественный музей имени А.Н. Радищева
Купец, 1918. Холст, масло. НИМ РАХ. Музей-квартира И.И. Бродского
Троицын день, 1920. Холст, масло. Саратовский государственный художественный музей имени А.Н. Радищева
Масленица, 1916. Холст, масло. Государственный Русский музей
Купец в шубе, 1920. Серия акварелей. Воспроизведена в альбоме Русь. Русские типы Б.М. Кустодиева. Петроград, изд. Аквилон, 1923. Бумага, акварель, графитный карандаш. НИМ РАХ. Музей-квартира И.И. Бродского
Торговка овощами, 1920. Серия акварелей. Воспроизведена в альбоме Русь. Русские типы Б.М. Кустодиева. Петроград, изд. Аквилон, 1923. Бумага, акварель, графитный карандаш. НИМ РАХ. Музей-квартира И.И. Бродского
Купец, 1920. Серия акварелей. Воспроизведена в альбоме Русь. Русские типы Б.М.Кустодиева. Петроград, изд. Аквилон, 1923. Бумага, акварель, графитный карандаш. НИМ РАХ. Музей-квартира И.И. Бродского
Половой, 1920. Серия акварелей. Воспроизведена в альбоме Русь. Русские типы Б.М. Кустодиева». Петроград, изд. Аквилон, 1923. Бумага, акварель, графитный карандаш. НИМ РАХ. Музей-квартира И.И. Бродского
Сундучник, 1920. Серия акварелей. Воспроизведена в альбоме Русь. Русские типы Б.М. Кустодиева. Петроград, изд. Аквилон, 1923. Бумага, акварель. НИМ РАХ. Музей-квартира И.И. Бродского
Трактирщик, 1920. Серия акварелей. Воспроизведена в альбоме Русь. Русские типы Б.М. Кустодиева. Петроград, изд. Аквилон, 1923. Бумага, акварель, графитный карандаш. НИМ РАХ. Музей-квартира И.И. Бродского
Извозчик в трактире, 1920. Серия акварелей. Воспроизведена в альбоме Русь. Русские типы Б.М. Кустодиева. Петроград, изд. Аквилон, 1923. Бумага, акварель. НИМ РАХ. Музей-квартира И.И. Бродского
Булочник, 1920. Серия акварелей. Воспроизведена в альбоме Русь. Русские типы Б.М. Кустодиева. Петроград, изд. Аквилон, 1923. Бумага, акварель, графитный карандаш. НИМ РАХ. Музей-квартира И.И. Бродского
Татарин, 1920. Серия акварелей. Воспроизведена в альбоме Русь. Русские типы Б.М. Кустодиева. Петроград, изд. Аквилон, 1923. Бумага, акварель. НИМ РАХ. Музей-квартира И.И. Бродского
Лихач, 1920. Серия акварелей. Воспроизведена в альбоме Русь. Русские типы Б.М. Кустодиева. Петроград, изд. Аквилон, 1923. Бумага, акварель. НИМ РАХ. Музей-квартира И.И. Бродского
© Предоставлено организаторами выставки Б. Кустодиева "Венец земного цвета"Все свои знаменитые работы Кустодиев писал не с натуры, а по памяти: в 1909 году у него обнаружили опухоль спинного мозга, и последние 15 лет жизни он был прикован к инвалидному креслу.
"Вербный торг у Спасских ворот в Москве", 1914. Холст, масло. Нижегородский государственный художественный музей.Вербный торг у Спасских ворот в Москве, 1914. Холст, масло. Нижегородский государственный художественный музей
© Предоставлено организаторами выставки Б. Кустодиева "Венец земного цвета"
Все свои знаменитые работы Кустодиев писал не с натуры, а по памяти: в 1909 году у него обнаружили опухоль спинного мозга, и последние 15 лет жизни он был прикован к инвалидному креслу.
"Вербный торг у Спасских ворот в Москве", 1914. Холст, масло. Нижегородский государственный художественный музей.
© Предоставлено организаторами выставки Б. Кустодиева "Венец земного цвета"Образы, воплощенные на картинах, связаны с биографией Кустодиева — отмечает заместитель генерального директора музея "Новый Иерусалим" Дарья Милованова.
"Торговцы бубликами", 1919. Бумага, акварель. Частное собрание.Торговцы бубликами, 1919. Бумага, акварель. Частное собрание
© Предоставлено организаторами выставки Б. Кустодиева "Венец земного цвета"
Образы, воплощенные на картинах, связаны с биографией Кустодиева — отмечает заместитель генерального директора музея "Новый Иерусалим" Дарья Милованова.
"Торговцы бубликами", 1919. Бумага, акварель. Частное собрание.
© Предоставлено организаторами выставки Б. Кустодиева "Венец земного цвета""Он родился в Астрахани, через всю жизнь пронес любовь к волжским городам, по которым очень много путешествовал, когда учился в Академии художеств. А потом уже по памяти написал много картин", — говорит специалист.
"Елочный торг", 1918. Холст, масло. Краснодарский краевой художественный музей имени Ф. А. Коваленко.Елочный торг, 1918. Холст, масло. Краснодарский краевой художественный музей имени Ф.А. Коваленко
© Предоставлено организаторами выставки Б. Кустодиева "Венец земного цвета"
"Он родился в Астрахани, через всю жизнь пронес любовь к волжским городам, по которым очень много путешествовал, когда учился в Академии художеств. А потом уже по памяти написал много картин", — говорит специалист.
"Елочный торг", 1918. Холст, масло. Краснодарский краевой художественный музей имени Ф. А. Коваленко.
© Предоставлено организаторами выставки Б. Кустодиева "Венец земного цвета"Кустодиев отличался широтой интересов, любил литературу, музыку, театр. Много работал и как театральный художник, особенно ценил пьесы Островского.
"Купец", 1923. Холст, масло. Нижегородский государственный художественный музей.Купец, 1923. Холст, масло. Нижегородский государственный художественный музей
© Предоставлено организаторами выставки Б. Кустодиева "Венец земного цвета"
Кустодиев отличался широтой интересов, любил литературу, музыку, театр. Много работал и как театральный художник, особенно ценил пьесы Островского.
"Купец", 1923. Холст, масло. Нижегородский государственный художественный музей.
© Предоставлено организаторами выставки Б. Кустодиева "Венец земного цвета"Праздничная Русь Кустодиева — это народные ярмарки, веселые балаганы, масленичные гуляния на широкую ногу, хороводы.
"Деревенский праздник", 1910. Картон, темпера, графит, гуашь. Государственный Русский музей.Деревенский праздник, 1910. Картон, темпера, графит, гуашь. Государственный Русский музей
© Предоставлено организаторами выставки Б. Кустодиева "Венец земного цвета"
Праздничная Русь Кустодиева — это народные ярмарки, веселые балаганы, масленичные гуляния на широкую ногу, хороводы.
"Деревенский праздник", 1910. Картон, темпера, графит, гуашь. Государственный Русский музей.
© Предоставлено организаторами выставки Б. Кустодиева "Венец земного цвета""Художник вдохновлялся народным искусством и традициями, лубком, ценил темперамент русского народа и его национальные особенности", — говорит Дарья Милованова.
"На ярмарке", 1910. Картон, темпера. Саратовский государственный художественный музей имени А. Н. Радищева.На ярмарке, 1910. Картон, темпера. Саратовский государственный художественный музей имени А.Н. Радищева.
© Предоставлено организаторами выставки Б. Кустодиева "Венец земного цвета"
"Художник вдохновлялся народным искусством и традициями, лубком, ценил темперамент русского народа и его национальные особенности", — говорит Дарья Милованова.
"На ярмарке", 1910. Картон, темпера. Саратовский государственный художественный музей имени А. Н. Радищева.
© Предоставлено организаторами выставки Б. Кустодиева "Венец земного цвета"Кустодиев прекрасно знал академическое искусство и мечтал создать что-то русское, не уступающее по масштабу, красочности и сюжетам европейской живописи.
"Морозный день", 1913. Холст, масло. Саратовский государственный художественный музей имени А. Н. Радищева.Морозный день, 1913. Холст, масло. Саратовский государственный художественный музей имени А.Н. Радищева
© Предоставлено организаторами выставки Б. Кустодиева "Венец земного цвета"
Кустодиев прекрасно знал академическое искусство и мечтал создать что-то русское, не уступающее по масштабу, красочности и сюжетам европейской живописи.
"Морозный день", 1913. Холст, масло. Саратовский государственный художественный музей имени А. Н. Радищева.
© Предоставлено организаторами выставки Б. Кустодиева "Венец земного цвета"Современники ценили Кустодиева как живописца — Репин называл его "богатырем русской живописи", о его работах прекрасно отзывался Нестеров.
"Купец", 1918. Холст, масло. НИМ РАХ. Музей-квартира И. И. Бродского.Купец, 1918. Холст, масло. НИМ РАХ. Музей-квартира И.И. Бродского
© Предоставлено организаторами выставки Б. Кустодиева "Венец земного цвета"
Современники ценили Кустодиева как живописца — Репин называл его "богатырем русской живописи", о его работах прекрасно отзывался Нестеров.
"Купец", 1918. Холст, масло. НИМ РАХ. Музей-квартира И. И. Бродского.
© Предоставлено организаторами выставки Б. Кустодиева "Венец земного цвета"Когда Кустодиев начал первые эксперименты со стилем, многие не поняли его поисков — Академия художеств объединяла в основном живописцев консервативного толка.
"Троицын день", 1920. Холст, масло. Саратовский государственный художественный музей имени А. Н. Радищева.Троицын день, 1920. Холст, масло. Саратовский государственный художественный музей имени А.Н. Радищева
© Предоставлено организаторами выставки Б. Кустодиева "Венец земного цвета"
Когда Кустодиев начал первые эксперименты со стилем, многие не поняли его поисков — Академия художеств объединяла в основном живописцев консервативного толка.
"Троицын день", 1920. Холст, масло. Саратовский государственный художественный музей имени А. Н. Радищева.
© Предоставлено организаторами выставки Б. Кустодиева "Венец земного цвета"Впрочем, художник всегда и во всем находил поддержку среди родных, рассказывает Дарья Милованова.
"Масленица", 1916. Холст, масло. Государственный Русский музей.Масленица, 1916. Холст, масло. Государственный Русский музей
© Предоставлено организаторами выставки Б. Кустодиева "Венец земного цвета"
Впрочем, художник всегда и во всем находил поддержку среди родных, рассказывает Дарья Милованова.
"Масленица", 1916. Холст, масло. Государственный Русский музей.
© Предоставлено организаторами выставки Б. Кустодиева "Венец земного цвета"Например, его брат Михаил, инженер-конструктор, делал для Кустодиева специальные кресла с мольбертами и пюпитрами, в которых тот мог работать.
"Купец в шубе", 1920. Серия акварелей. Воспроизведена в альбоме "Русь. Русские типы Б. М. Кустодиева". Петроград, изд. "Аквилон", 1923. Бумага, акварель, графитный карандаш. НИМ РАХ. Музей-квартира И. И. Бродского.Купец в шубе, 1920. Серия акварелей. Воспроизведена в альбоме Русь. Русские типы Б.М. Кустодиева. Петроград, изд. Аквилон, 1923. Бумага, акварель, графитный карандаш. НИМ РАХ. Музей-квартира И.И. Бродского
© Предоставлено организаторами выставки Б. Кустодиева "Венец земного цвета"
Например, его брат Михаил, инженер-конструктор, делал для Кустодиева специальные кресла с мольбертами и пюпитрами, в которых тот мог работать.
"Купец в шубе", 1920. Серия акварелей. Воспроизведена в альбоме "Русь. Русские типы Б. М. Кустодиева". Петроград, изд. "Аквилон", 1923. Бумага, акварель, графитный карандаш. НИМ РАХ. Музей-квартира И. И. Бродского.
© Предоставлено организаторами выставки Б. Кустодиева "Венец земного цвета"В последние годы жизни изменился и формат работ — они стали меньше из-за того, что художник был физически ограничен.
"Торговка овощами", 1920. Серия акварелей. Воспроизведена в альбоме "Русь. Русские типы Б. М. Кустодиева". Петроград, изд. "Аквилон", 1923. Бумага, акварель, графитный карандаш. НИМ РАХ. Музей-квартира И. И. Бродского.Торговка овощами, 1920. Серия акварелей. Воспроизведена в альбоме Русь. Русские типы Б.М. Кустодиева. Петроград, изд. Аквилон, 1923. Бумага, акварель, графитный карандаш. НИМ РАХ. Музей-квартира И.И. Бродского
© Предоставлено организаторами выставки Б. Кустодиева "Венец земного цвета"
В последние годы жизни изменился и формат работ — они стали меньше из-за того, что художник был физически ограничен.
"Торговка овощами", 1920. Серия акварелей. Воспроизведена в альбоме "Русь. Русские типы Б. М. Кустодиева". Петроград, изд. "Аквилон", 1923. Бумага, акварель, графитный карандаш. НИМ РАХ. Музей-квартира И. И. Бродского.
© Предоставлено организаторами выставки Б. Кустодиева "Венец земного цвета"Особую роль в жизни мастера всегда играла его жена Юлия Кустодиева, которая создавала все условия для его работы. По словам дочери художника, Юлия Евстафьевна была преданным другом и верной супругой мужу, нежной матерью.
"Купец", 1920. Серия акварелей. Воспроизведена в альбоме "Русь. Русские типы Б. М.Кустодиева". Петроград, изд. "Аквилон", 1923. Бумага, акварель, графитный карандаш. НИМ РАХ. Музей-квартира И. И. Бродского.Купец, 1920. Серия акварелей. Воспроизведена в альбоме Русь. Русские типы Б.М.Кустодиева. Петроград, изд. Аквилон, 1923. Бумага, акварель, графитный карандаш. НИМ РАХ. Музей-квартира И.И. Бродского
© Предоставлено организаторами выставки Б. Кустодиева "Венец земного цвета"
Особую роль в жизни мастера всегда играла его жена Юлия Кустодиева, которая создавала все условия для его работы. По словам дочери художника, Юлия Евстафьевна была преданным другом и верной супругой мужу, нежной матерью.
"Купец", 1920. Серия акварелей. Воспроизведена в альбоме "Русь. Русские типы Б. М.Кустодиева". Петроград, изд. "Аквилон", 1923. Бумага, акварель, графитный карандаш. НИМ РАХ. Музей-квартира И. И. Бродского.
© Предоставлено организаторами выставки Б. Кустодиева "Венец земного цвета"Кустодиев вдохновлялся волжскими провинциальными городами и русской деревней, недолюбливал Петербург за его выхолощенность и чиновничий дух.
"Половой", 1920. Серия акварелей. Воспроизведена в альбоме "Русь. Русские типы Б. М. Кустодиева». Петроград, изд. "Аквилон", 1923. Бумага, акварель, графитный карандаш. НИМ РАХ. Музей-квартира И. И. Бродского.Половой, 1920. Серия акварелей. Воспроизведена в альбоме Русь. Русские типы Б.М. Кустодиева». Петроград, изд. Аквилон, 1923. Бумага, акварель, графитный карандаш. НИМ РАХ. Музей-квартира И.И. Бродского
© Предоставлено организаторами выставки Б. Кустодиева "Венец земного цвета"
Кустодиев вдохновлялся волжскими провинциальными городами и русской деревней, недолюбливал Петербург за его выхолощенность и чиновничий дух.
"Половой", 1920. Серия акварелей. Воспроизведена в альбоме "Русь. Русские типы Б. М. Кустодиева». Петроград, изд. "Аквилон", 1923. Бумага, акварель, графитный карандаш. НИМ РАХ. Музей-квартира И. И. Бродского.
© Предоставлено организаторами выставки Б. Кустодиева "Венец земного цвета"На современном рынке искусства работы Кустодиева пользуются большим спросом.
"Сундучник", 1920. Серия акварелей. Воспроизведена в альбоме "Русь. Русские типы Б. М. Кустодиева". Петроград, изд. "Аквилон", 1923. Бумага, акварель. НИМ РАХ. Музей-квартира И. И. Бродского.Сундучник, 1920. Серия акварелей. Воспроизведена в альбоме Русь. Русские типы Б.М. Кустодиева. Петроград, изд. Аквилон, 1923. Бумага, акварель. НИМ РАХ. Музей-квартира И.И. Бродского
© Предоставлено организаторами выставки Б. Кустодиева "Венец земного цвета"
На современном рынке искусства работы Кустодиева пользуются большим спросом.
"Сундучник", 1920. Серия акварелей. Воспроизведена в альбоме "Русь. Русские типы Б. М. Кустодиева". Петроград, изд. "Аквилон", 1923. Бумага, акварель. НИМ РАХ. Музей-квартира И. И. Бродского.
© Предоставлено организаторами выставки Б. Кустодиева "Венец земного цвета"Его любят коллекционеры из азиатских стран — во многом из-за народных лубочных мотивов.
"Трактирщик", 1920. Серия акварелей. Воспроизведена в альбоме "Русь. Русские типы Б. М. Кустодиева". Петроград, изд. "Аквилон", 1923. Бумага, акварель, графитный карандаш. НИМ РАХ. Музей-квартира И. И. Бродского.Трактирщик, 1920. Серия акварелей. Воспроизведена в альбоме Русь. Русские типы Б.М. Кустодиева. Петроград, изд. Аквилон, 1923. Бумага, акварель, графитный карандаш. НИМ РАХ. Музей-квартира И.И. Бродского
© Предоставлено организаторами выставки Б. Кустодиева "Венец земного цвета"
Его любят коллекционеры из азиатских стран — во многом из-за народных лубочных мотивов.
"Трактирщик", 1920. Серия акварелей. Воспроизведена в альбоме "Русь. Русские типы Б. М. Кустодиева". Петроград, изд. "Аквилон", 1923. Бумага, акварель, графитный карандаш. НИМ РАХ. Музей-квартира И. И. Бродского.
© Предоставлено организаторами выставки Б. Кустодиева "Венец земного цвета"Еще в годы учебы в Академии художеств Кустодиев приобрел известность как прекрасный портретист. На выставке в Мюнхене в 1903 году он получил большую золотую медаль Международной ассоциации за портрет художника Билибина.
"Извозчик в трактире", 1920. Серия акварелей. Воспроизведена в альбоме "Русь. Русские типы Б. М. Кустодиева". Петроград, изд. "Аквилон", 1923. Бумага, акварель. НИМ РАХ. Музей-квартира И. И. Бродского.Извозчик в трактире, 1920. Серия акварелей. Воспроизведена в альбоме Русь. Русские типы Б.М. Кустодиева. Петроград, изд. Аквилон, 1923. Бумага, акварель. НИМ РАХ. Музей-квартира И.И. Бродского
© Предоставлено организаторами выставки Б. Кустодиева "Венец земного цвета"
Еще в годы учебы в Академии художеств Кустодиев приобрел известность как прекрасный портретист. На выставке в Мюнхене в 1903 году он получил большую золотую медаль Международной ассоциации за портрет художника Билибина.
"Извозчик в трактире", 1920. Серия акварелей. Воспроизведена в альбоме "Русь. Русские типы Б. М. Кустодиева". Петроград, изд. "Аквилон", 1923. Бумага, акварель. НИМ РАХ. Музей-квартира И. И. Бродского.
© Предоставлено организаторами выставки Б. Кустодиева "Венец земного цвета""Русские типы" — это особая серия, которая воплощает ностальгию Кустодиева по особой атмосфере провинциальной жизни.
"Булочник", 1920. Серия акварелей. Воспроизведена в альбоме "Русь. Русские типы Б. М. Кустодиева". Петроград, изд. "Аквилон", 1923. Бумага, акварель, графитный карандаш. НИМ РАХ. Музей-квартира И. И. Бродского.Булочник, 1920. Серия акварелей. Воспроизведена в альбоме Русь. Русские типы Б.М. Кустодиева. Петроград, изд. Аквилон, 1923. Бумага, акварель, графитный карандаш. НИМ РАХ. Музей-квартира И.И. Бродского
© Предоставлено организаторами выставки Б. Кустодиева "Венец земного цвета"
"Русские типы" — это особая серия, которая воплощает ностальгию Кустодиева по особой атмосфере провинциальной жизни.
"Булочник", 1920. Серия акварелей. Воспроизведена в альбоме "Русь. Русские типы Б. М. Кустодиева". Петроград, изд. "Аквилон", 1923. Бумага, акварель, графитный карандаш. НИМ РАХ. Музей-квартира И. И. Бродского.
© Предоставлено организаторами выставки Б. Кустодиева "Венец земного цвета"Персонажи Кустодиева — купчихи, лихачи, странники и торговцы — типажи, весьма характерные и любимые художником.
"Татарин", 1920. Серия акварелей. Воспроизведена в альбоме "Русь. Русские типы Б. М. Кустодиева". Петроград, изд. "Аквилон", 1923. Бумага, акварель. НИМ РАХ. Музей-квартира И. И. Бродского.Татарин, 1920. Серия акварелей. Воспроизведена в альбоме Русь. Русские типы Б.М. Кустодиева. Петроград, изд. Аквилон, 1923. Бумага, акварель. НИМ РАХ. Музей-квартира И.И. Бродского
© Предоставлено организаторами выставки Б. Кустодиева "Венец земного цвета"
Персонажи Кустодиева — купчихи, лихачи, странники и торговцы — типажи, весьма характерные и любимые художником.
"Татарин", 1920. Серия акварелей. Воспроизведена в альбоме "Русь. Русские типы Б. М. Кустодиева". Петроград, изд. "Аквилон", 1923. Бумага, акварель. НИМ РАХ. Музей-квартира И. И. Бродского.
© Предоставлено организаторами выставки Б. Кустодиева "Венец земного цвета""Вряд ли работы Кустодиева можно рассматривать как бытописание. Это скорее сказочные и идиллические картины, которые больше имеют отношение к богатой фантазии художника", — поясняет Дарья Милованова.
"Лихач", 1920. Серия акварелей. Воспроизведена в альбоме "Русь. Русские типы Б. М. Кустодиева". Петроград, изд. "Аквилон", 1923. Бумага, акварель. НИМ РАХ. Музей-квартира И. И. Бродского.Лихач, 1920. Серия акварелей. Воспроизведена в альбоме Русь. Русские типы Б.М. Кустодиева. Петроград, изд. Аквилон, 1923. Бумага, акварель. НИМ РАХ. Музей-квартира И.И. Бродского
© Предоставлено организаторами выставки Б. Кустодиева "Венец земного цвета"
"Вряд ли работы Кустодиева можно рассматривать как бытописание. Это скорее сказочные и идиллические картины, которые больше имеют отношение к богатой фантазии художника", — поясняет Дарья Милованова.
"Лихач", 1920. Серия акварелей. Воспроизведена в альбоме "Русь. Русские типы Б. М. Кустодиева". Петроград, изд. "Аквилон", 1923. Бумага, акварель. НИМ РАХ. Музей-квартира И. И. Бродского.
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В музее "Новый Иерусалим" открывается выставка Бориса Кустодиева "Венец земного цвета". Яркая, колоритная живопись посвящена жизни русских провинциальных городов начала прошлого века. Наиболее интересные произведения художника — в фотоленте РИА Новости.

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Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

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правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

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