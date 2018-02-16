РАМТ представит спектакль по произведениям Пушкина, Булгакова и Акунина

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Российский академический молодежный театр (РАМТ) представляет новый спектакль "Последние дни", созданный художественным руководителем театра, известным режиссером Алексеем Бородиным.

© Фото : предоставлено пресс-службой РАМТ Репетиция спектакля "Последние дни" © Фото : предоставлено пресс-службой РАМТ Репетиция спектакля "Последние дни"

Композиция построена на произведениях трех авторов: одноименной пьесе Михаила Булгакова, поэме Александра Пушкина "Медный всадник" и новой пьесе Бориса Акунина "Убить Змееныша". Премьера состоится 2 марта, 16 февраля прошел предпремьерный показ спектакля.

Новая работа Бородина представляет собой своеобразный театральный пасьянс, где сходятся реальные и вымышленные герои разных эпох. Пушкин рассказывает историю "Медного всадника" и сам попадает в поле зрения Булгакова в "Последних днях", а с высоты ХХ века Акунин наблюдает за юным царевичем Петром Алексеевичем. Две главные фигуры — великий поэт и царь Петр.

"Объединила эти произведения в единую композицию тема человека и устройства его жизни в этом противоречивом мире, где нет белого и черного, где так трудно найти свое место, сохранить свою личность — сказал РИА Новости Бородин. — "Последние дни" — спектакль исторический, но вместе с тем он вневременной, как "Берег утопии" Стоппарда. Все времена отражаются друг в друге".

© Фото : предоставлено пресс-службой РАМТ Репетиция спектакля "Последние дни" © Фото : предоставлено пресс-службой РАМТ Репетиция спектакля "Последние дни"

Вместе с Алексеем Бородиным над постановкой работал постоянный соавтор режиссера народный художник России Станислав Бенедиктов.

В спектакле заняты: Илья Исаев, Максим Керин, Евгений Редько, Янина Соколовская, Ирина Низина, Рамиля Искандер, Дарья Семенова, Денис Шведов, Александр Гришин, Анастасия Прокофьева, Анна Тараторкина и другие.