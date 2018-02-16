РАМТ представит спектакль по произведениям Пушкина, Булгакова и Акунина

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Российский академический молодежный театр (РАМТ) представляет новый спектакль "Последние дни", созданный художественным руководителем театра, известным режиссером Алексеем Бородиным.
Новая работа Бородина представляет собой своеобразный театральный пасьянс, где сходятся реальные и вымышленные герои разных эпох. Пушкин рассказывает историю "Медного всадника" и сам попадает в поле зрения Булгакова в "Последних днях", а с высоты ХХ века Акунин наблюдает за юным царевичем Петром Алексеевичем. Две главные фигуры — великий поэт и царь Петр.
"Объединила эти произведения в единую композицию тема человека и устройства его жизни в этом противоречивом мире, где нет белого и черного, где так трудно найти свое место, сохранить свою личность — сказал РИА Новости Бородин. — "Последние дни" — спектакль исторический, но вместе с тем он вневременной, как "Берег утопии" Стоппарда. Все времена отражаются друг в друге".
Вместе с Алексеем Бородиным над постановкой работал постоянный соавтор режиссера народный художник России Станислав Бенедиктов.
В спектакле заняты: Илья Исаев, Максим Керин, Евгений Редько, Янина Соколовская, Ирина Низина, Рамиля Искандер, Дарья Семенова, Денис Шведов, Александр Гришин, Анастасия Прокофьева, Анна Тараторкина и другие.