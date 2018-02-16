Паттинсон признался, что не против сняться в фильме вроде "Сумерек"

БЕРЛИН, 16 фев — РИА Новости. Звезда фильма "Сумерки" Роберт Паттинсон признался, что не против сняться еще в одной крупной франшизе, если ему понравится сценарий.

Паттинсон приехал на Берлинский международный кинофестиваль, чтобы представить картину "Девица", которая участвует в основном конкурсе. Вестерн Дэвида и Натана Зеллнеров рассказывает историю молодого человека Сэмьюэла (Паттинсон), который нанимает священника, чтобы тот обвенчал его с его любимой девушкой Пенелопой (Миа Васиковска), однако события идут совсем не так, как он планировал.

"Да, конечно", — ответил актер на вопрос журналистов о том, не хочет ли он сняться в еще одной франшизе.

"Я хорошо провел время во время съемок ("Сумерек"). И я думаю, я не получал такого опыта ни на одном из фильмов, в которых снимался, ну, может, на одном. Когда ты выбираешь сценарий, ты просто стараешься найти то, что вызовет отклик в тебе, что-то оригинальное. Как, например, с этим фильмом ("Девица"). Когда я прочитал его, мне сразу захотелось прочитать его вслух", — сказал Паттинсон журналистам в пятницу.

Он отметил, что немного опасается крупнобюджетных франшиз, так как если бюджет выходит из-под контроля и на кону много денег, творческая свобода сходит на нет.

Актер также отметил развитие независимого кино. По его словам, в отличие от ситуации, которая была несколько лет назад, появляется все больше компаний, которые готовы делать такое кино. "Все зависит от зрителя. Если люди продолжат ходить на такие фильмы, их продолжат снимать", — добавил Паттинсон.