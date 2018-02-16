Выходные в Москве: "Пиковая дама" в Большом театре и "Сердцеед" в кино

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Москвичи и гости столицы на предстоящих выходных смогут побывать на выставке редких портретов Карла Брюллова в Третьяковской галерее, на авторской экспозиции молодой художницы Александры Ивлевой, известной под псевдонимом Weld Queen, посетить премьеру оперы "Пиковая дама" в Большом театре, увидеть философскую фантасмагорию "Где мы…" в театре Сатиры, а также насладиться французскими комедиями Клода Лелуша и Лорана Тирара в кинотеатрах.
Выставки
Наиболее известны его работы "Последний день Помпеи", "Бахчисарайский фонтан", а также многочисленные портреты. Гости экспозиции в Лаврушинском переулке увидят восемь полотен, которые живописец исполнил в разные периоды творчества, среди них парадные и камерные изображения, групповой семейный портрет, конный "портрет-прогулка", автопортреты. Эти редкие картины, ранее доступные в основном специалистам, позволят расширить представление зрителей о художественном наследии Брюллова.
Авторская выставка "Качалки" молодой художницы Александры Ивлевой, которая известна под псевдонимом Weld Queen, открылась в День всех влюбленных в московском Зверевском Центре современного искусства.
Экспозиция, составленная из серии скульптурных арт-объектов, с непривычной стороны открывает тему любви. Главным художественным образом выставки становятся качели, как мощная сила, приводящая в движение любовь. Гости арт-пространства познакомятся с "Казановой", "Мадонной" и удивительным божеством "Единокотом".
"Выставка "Качалки" — многоуровневая игра-размышление, предлагающая каждому зрителю стать участником "драмы мировой любви" и смело "покачаться на волнах" её захватывающего действия", — уточнили в пресс-службе проекта.
Театр
Известный сюжет с элементами мистики о молодом инженере Германне, одержимом идеей разведать секрет трех карт у старухи-графини вновь оживет благодаря работе известного драматического режиссера Римаса Туминоса. Его сотрудничество с ГАБТом началось с оперы "Катерина Измайлова" Дмитрия Шостаковича. Вместе с Туминасом над новой сценической версией работали его постоянный соавтор, художник Адомас Яцовскис и автор костюмов Мария Данилова.
В воскресенье московский театр Сатиры представит фантасмагорию в двух действиях по пьесе Родиона Овчинникова под названием "Где мы…". Этот вопрос задают себе главные герои спектакля, волею судеб оказавшиеся в сумасшедшем доме.
Их трое: деревенский уникум, мудрец и пьяница, чей жизненный путь заканчивается в психушке, сходящий с ума известный телеведущий, когда-то бывший любимцем публики. Во главе этого "дома", где рядом грустное и смешное — врач, вместо лекарств раздающий успокоительные обещания своим пациентам.
Вместе с режиссером над постановкой работали сценограф Виктор Шилькрот, художник по костюмам Ирэна Белоусова. Главные роли исполнят Александр Ширвиндт, Федор Добронравов, Александр Олешко.
Кино
Чтобы уберечь юную красавицу от страданий, ее старшая сестра начинает сама выдумывать послания, полные невероятных подвигов и приключений. В одном из писем она хоронит нерадивого вояку, даже не подозревая, что в скором времени он вновь появится в их жизни. Роли в фильме исполнили оскароносный Жан Дюжарден и известная французская актриса Мелани Лоран.
Также в кино можно увидеть картину "12 мелодий любви" французского классика Клода Лелуша, автора культового фильма "Мужчина и женщина".
В центре сюжета романтической мелодрамы оказываются истории 12 жителей маленького городка в Бургундии, где проходит ежегодный фестиваль музыки. Они живут своей жизнью, мало обращая внимания на ту суету, что творится вокруг, но однажды судьба сведет этих малознакомых людей. Роли в картине исполнили такие звезды, как Джонни Холлидей, Кристофер Ламберт, Надя Фарес.