Выходные в Москве: "Пиковая дама" в Большом театре и "Сердцеед" в кино

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Москвичи и гости столицы на предстоящих выходных смогут побывать на выставке редких портретов Карла Брюллова в Третьяковской галерее, на авторской экспозиции молодой художницы Александры Ивлевой, известной под псевдонимом Weld Queen, посетить премьеру оперы "Пиковая дама" в Большом театре, увидеть философскую фантасмагорию "Где мы…" в театре Сатиры, а также насладиться французскими комедиями Клода Лелуша и Лорана Тирара в кинотеатрах.

Выставки

В Третьяковской галерее продолжает работу выставка редких портретов кисти Карла Брюллова из частного собрания Санкт-Петербурга. Сын известного живописца, Брюллов рано погрузился в творчество: несмотря на слабое здоровье маленького Карла, отец заставлял его практиковаться наравне с братьями. Уже будучи студентом Академии художеств Брюллов показал свою одаренность.

Наиболее известны его работы "Последний день Помпеи", "Бахчисарайский фонтан", а также многочисленные портреты. Гости экспозиции в Лаврушинском переулке увидят восемь полотен, которые живописец исполнил в разные периоды творчества, среди них парадные и камерные изображения, групповой семейный портрет, конный "портрет-прогулка", автопортреты. Эти редкие картины, ранее доступные в основном специалистам, позволят расширить представление зрителей о художественном наследии Брюллова.

Авторская выставка "Качалки" молодой художницы Александры Ивлевой, которая известна под псевдонимом Weld Queen, открылась в День всех влюбленных в московском Зверевском Центре современного искусства.

Экспозиция, составленная из серии скульптурных арт-объектов, с непривычной стороны открывает тему любви. Главным художественным образом выставки становятся качели, как мощная сила, приводящая в движение любовь. Гости арт-пространства познакомятся с "Казановой", "Мадонной" и удивительным божеством "Единокотом".

"Выставка "Качалки" — многоуровневая игра-размышление, предлагающая каждому зрителю стать участником "драмы мировой любви" и смело "покачаться на волнах" её захватывающего действия", — уточнили в пресс-службе проекта.

Театр

В субботу на сцене Большого театра состоится один из самых ожидаемых премьерных показов для всех любителей оперы — шедевр Петра Ильича Чайковского "Пиковая дама". Композитор написал ее на либретто Модеста Чайковского по одноименной повести Александра Пушкина.

Известный сюжет с элементами мистики о молодом инженере Германне, одержимом идеей разведать секрет трех карт у старухи-графини вновь оживет благодаря работе известного драматического режиссера Римаса Туминоса. Его сотрудничество с ГАБТом началось с оперы "Катерина Измайлова" Дмитрия Шостаковича. Вместе с Туминасом над новой сценической версией работали его постоянный соавтор, художник Адомас Яцовскис и автор костюмов Мария Данилова.

В воскресенье московский театр Сатиры представит фантасмагорию в двух действиях по пьесе Родиона Овчинникова под названием "Где мы…". Этот вопрос задают себе главные герои спектакля, волею судеб оказавшиеся в сумасшедшем доме.

Их трое: деревенский уникум, мудрец и пьяница, чей жизненный путь заканчивается в психушке, сходящий с ума известный телеведущий, когда-то бывший любимцем публики. Во главе этого "дома", где рядом грустное и смешное — врач, вместо лекарств раздающий успокоительные обещания своим пациентам.

Вместе с режиссером над постановкой работали сценограф Виктор Шилькрот, художник по костюмам Ирэна Белоусова. Главные роли исполнят Александр Ширвиндт, Федор Добронравов, Александр Олешко.

Кино

На этой неделе в российский прокат вышла романтическая французская комедия Лорана Тирара "Сердцеед". Действие картины разворачивается в начале прошлого века: главный герой, известный ловелас капитан Невиль, готовится выступать в военный поход с армией Наполеона. Он обещает каждый день писать письма своей возлюбленной, но забывает о своих клятвах практически мгновенно.

Чтобы уберечь юную красавицу от страданий, ее старшая сестра начинает сама выдумывать послания, полные невероятных подвигов и приключений. В одном из писем она хоронит нерадивого вояку, даже не подозревая, что в скором времени он вновь появится в их жизни. Роли в фильме исполнили оскароносный Жан Дюжарден и известная французская актриса Мелани Лоран.

Также в кино можно увидеть картину "12 мелодий любви" французского классика Клода Лелуша, автора культового фильма "Мужчина и женщина".

В центре сюжета романтической мелодрамы оказываются истории 12 жителей маленького городка в Бургундии, где проходит ежегодный фестиваль музыки. Они живут своей жизнью, мало обращая внимания на ту суету, что творится вокруг, но однажды судьба сведет этих малознакомых людей. Роли в картине исполнили такие звезды, как Джонни Холлидей, Кристофер Ламберт, Надя Фарес.