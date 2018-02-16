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Культура

Выходные в Москве: "Пиковая дама" в Большом театре и "Сердцеед" в кино

16:4616.02.2018
(обновлено: 16:48 16.02.2018)
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© РИА Новости / Андрей ФинтисовЗимняя Москва. Архивное фотоЗимняя Москва. Архивное фото
© РИА Новости / Андрей Финтисов

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Москвичи и гости столицы на предстоящих выходных смогут побывать на выставке редких портретов Карла Брюллова в Третьяковской галерее, на авторской экспозиции молодой художницы Александры Ивлевой, известной под псевдонимом Weld Queen, посетить премьеру оперы "Пиковая дама" в Большом театре, увидеть философскую фантасмагорию "Где мы…" в театре Сатиры, а также насладиться французскими комедиями Клода Лелуша и Лорана Тирара в кинотеатрах.

© РИА НовостиПерейти в фотобанкРепродукция картины К. Брюллова "Последний день Помпеи". 1833 год
© РИА Новости
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Репродукция картины К. Брюллова "Последний день Помпеи". 1833 год

Выставки

Открытие выставки С видом на жизнь в Еврейском музее и центре толерантности
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Творчество лечит душу: детская выставка "С видом на жизнь"
В Третьяковской галерее продолжает работу выставка редких портретов кисти Карла Брюллова из частного собрания Санкт-Петербурга. Сын известного живописца, Брюллов рано погрузился в творчество: несмотря на слабое здоровье маленького Карла, отец заставлял его практиковаться наравне с братьями. Уже будучи студентом Академии художеств Брюллов показал свою одаренность.

Наиболее известны его работы "Последний день Помпеи", "Бахчисарайский фонтан", а также многочисленные портреты. Гости экспозиции в Лаврушинском переулке увидят восемь полотен, которые живописец исполнил в разные периоды творчества, среди них парадные и камерные изображения, групповой семейный портрет, конный "портрет-прогулка", автопортреты. Эти редкие картины, ранее доступные в основном специалистам, позволят расширить представление зрителей о художественном наследии Брюллова.

Авторская выставка "Качалки" молодой художницы Александры Ивлевой, которая известна под псевдонимом Weld Queen, открылась в День всех влюбленных в московском Зверевском Центре современного искусства.

Экспозиция, составленная из серии скульптурных арт-объектов, с непривычной стороны открывает тему любви. Главным художественным образом выставки становятся качели, как мощная сила, приводящая в движение любовь. Гости арт-пространства познакомятся с "Казановой", "Мадонной" и удивительным божеством "Единокотом".

"Выставка "Качалки" — многоуровневая игра-размышление, предлагающая каждому зрителю стать участником "драмы мировой любви" и смело "покачаться на волнах" её захватывающего действия", — уточнили в пресс-службе проекта.

© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкАлександр Олешко и Марина Маняхина в сцене из спектакля "Где мы?∞!..." в Театре сатиры
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Александр Олешко и Марина Маняхина в сцене из спектакля "Где мы?∞!..." в Театре сатиры

Театр

Занавес. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Стали известны лауреаты московской театральной премии "Гвоздь сезона"
В субботу на сцене Большого театра состоится один из самых ожидаемых премьерных показов для всех любителей оперы — шедевр Петра Ильича Чайковского "Пиковая дама". Композитор написал ее на либретто Модеста Чайковского по одноименной повести Александра Пушкина.

Известный сюжет с элементами мистики о молодом инженере Германне, одержимом идеей разведать секрет трех карт у старухи-графини вновь оживет благодаря работе известного драматического режиссера Римаса Туминоса. Его сотрудничество с ГАБТом началось с оперы "Катерина Измайлова" Дмитрия Шостаковича. Вместе с Туминасом над новой сценической версией работали его постоянный соавтор, художник Адомас Яцовскис и автор костюмов Мария Данилова.

В воскресенье московский театр Сатиры представит фантасмагорию в двух действиях по пьесе Родиона Овчинникова под названием "Где мы…". Этот вопрос задают себе главные герои спектакля, волею судеб оказавшиеся в сумасшедшем доме.

Их трое: деревенский уникум, мудрец и пьяница, чей жизненный путь заканчивается в психушке, сходящий с ума известный телеведущий, когда-то бывший любимцем публики. Во главе этого "дома", где рядом грустное и смешное — врач, вместо лекарств раздающий успокоительные обещания своим пациентам.

Вместе с режиссером над постановкой работали сценограф Виктор Шилькрот, художник по костюмам Ирэна Белоусова. Главные роли исполнят Александр Ширвиндт, Федор Добронравов, Александр Олешко.

© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкФедор Добронравов, Аскар Ильясов, Валерия Моисеева и Александр Олешко в сцене из спектакля "Где мы?∞!..." в Театре сатиры
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Федор Добронравов, Аскар Ильясов, Валерия Моисеева и Александр Олешко в сцене из спектакля "Где мы?∞!..." в Театре сатиры

Кино

Режиссер Дмитрий Дьяченко на съемках фильма Последний богатырь. Архивное фото
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Авторы фильма-сказки "Последний богатырь" начали работу над продолжением
На этой неделе в российский прокат вышла романтическая французская комедия Лорана Тирара "Сердцеед". Действие картины разворачивается в начале прошлого века: главный герой, известный ловелас капитан Невиль, готовится выступать в военный поход с армией Наполеона. Он обещает каждый день писать письма своей возлюбленной, но забывает о своих клятвах практически мгновенно.

Чтобы уберечь юную красавицу от страданий, ее старшая сестра начинает сама выдумывать послания, полные невероятных подвигов и приключений. В одном из писем она хоронит нерадивого вояку, даже не подозревая, что в скором времени он вновь появится в их жизни. Роли в фильме исполнили оскароносный Жан Дюжарден и известная французская актриса Мелани Лоран.

Также в кино можно увидеть картину "12 мелодий любви" французского классика Клода Лелуша, автора культового фильма "Мужчина и женщина".

В центре сюжета романтической мелодрамы оказываются истории 12 жителей маленького городка в Бургундии, где проходит ежегодный фестиваль музыки. Они живут своей жизнью, мало обращая внимания на ту суету, что творится вокруг, но однажды судьба сведет этих малознакомых людей. Роли в картине исполнили такие звезды, как Джонни Холлидей, Кристофер Ламберт, Надя Фарес.

© Canal+ (2018)Кадр из фильма "Сердцеед"
© Canal+ (2018)
Кадр из фильма "Сердцеед"
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