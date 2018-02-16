Стали известны лауреаты московской театральной премии "Гвоздь сезона"

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Стали известны лауреаты ежегодной московской театральной премии "Гвоздь сезона" – пять спектаклей сезона 2016-2017, сообщили в пресс-службе Союза театральных деятелей РФ.

Лауреатами стали "Манон Леско" Большого театра, "Ревизор. Версия" театра "Et Cetera", "Турандот" "Геликон — оперы", "Царь Эдип" Вахтанговского театра и "Анна Каренина" Театра оперетты. Награждение лауреатов и объявление победителя — обладателя "Большого хрустального гвоздя" – состоятся на ХVI церемонии, которая традиционно пройдет в театральном центре "На Страстном" 5 марта.

"Гвоздь сезона" — ежегодная московская театральная премия, которую получают лучшие спектакли, созданные в театрах Москвы в прошедшем сезоне. Церемония вручения — настоящий театральный праздник, долгие годы его создателем был режиссер Константин Богомолов. В этом году впервые автором сценария и режиссером церемонии выступит известный режиссер Владимир Панков.