СОЧИ, 16 фев – РИА Новости. Власти Пермского края обсуждают два возможных места для размещения нового здания оперного театра, который является одной из визитных карточек региона, сообщил РИА Новости губернатор края Максим Решетников.

"Есть два места, которые сейчас обсуждаются. У нас нет задачи пристроить куда-то здание театра. Хочется сделать его культурной и градостроительной доминантой, чтобы здание изменило среду вокруг него. Деньги очевидно будут большие, театр будет дорогой. Не хочется просто на задворках где-то его построить", — сказал Решетников.

Он отметил, что после визита президента РФ Владимира Путина открылись новые перспективы реконструкции набережной.

"По его поручению мы активно прорабатываем вопрос освоения набережной, которая отсечена от реки железной дорогой. Принято решение по выносу железнодорожного сообщения со строительством новой инфраструктуры. Вместо этого будет трамвайное сообщение. Мы все это интегрируем: новую набережную, культурные объекты. По сути, сейчас прорисовывается новый вектор развития города. Это требует времени", — сказал пермский губернатор.

Президент РФ Владимир Путин в начале сентября прошлого года посетил Пермь, где ознакомился с планами реконструкции набережной реки Камы.

Как сообщалось ранее, город Пермь вытянулся на 70 км вдоль реки Камы, по длине береговой линии город уступает в России лишь Санкт-Петербургу и Сочи, однако обустроено лишь 2 километра набережной, остальное пространство занято заводами и железной дорогой. Для благоустройства набережной и в связи с приближающимся в 2023 году 300-летием Перми, власти предлагают убрать железнодорожную ветку протяженностью 20 километров и создать здесь новое городское пространство. Грузоперевозки будут перенаправлены на параллельную линию на другом берегу Камы.

На освободившемся пространстве будет запущен трамвай. На обновленной набережной власти предлагают разместить краевой краеведческий музей и Пермскую художественную галерею (на территориях, которые сейчас занимает принадлежащий РЖД завод). В исторических зданиях Речного вокзала и вокзала Пермь-1 разместится выставка "Россия — моя история". Также здесь может быть построена вторая сцена Театра оперы и балета.