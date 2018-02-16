Авторы фильма-сказки "Последний богатырь" начали работу над продолжением

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Работу над продолжением сказки "Последний богатырь" — лидера проката 2017 года — начали компании Disney в России и Yellow, Black and White, сообщила пресс-служба Disney в пятницу.

"Для нас успех фильма "Последний богатырь" стал большой радостью! Нашу сказку посмотрели почти 7,8 миллиона человек, и нам особенно приятно, что люди приходили в кино всей семьей… Для нас большая честь и радость объявить о начале подготовительных работ по продолжению столь полюбившейся зрителям истории", — цитирует пресс-служба генерального директора компании Disney в России Марину Жигалову-Озкан.

Над сценарием продолжения "Последнего богатыря" работает авторская группа первого фильма под руководством Виталия Шляппо.

В первой части главный герой фильма Иван по воле случая переносится из современной Москвы в фантастическую страну Белогорье, где живут герои русских сказок. Иван оказывается в центре борьбы светлых и темных сил, где ему уготована главная роль.

Сказка Дмитрия Дьяченко "Последний богатырь" вышла на экраны российских кинотеатров в октябре 2017 года и собрала в прокате более 1,7 миллиарда рублей.