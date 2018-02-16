Режиссер Герман-младший рассказал, о чем снял фильм "Довлатов"

БЕРЛИН, 16 фев – РИА Новости, Тамара Ходова. Режиссер Алексей Герман-младший заявил, что в своем фильме "Довлатов" хотел показать максималистское поколение 1970-х годов, которое было глубже, сильнее и благороднее, чем люди сейчас.

Фильм Германа-младшего "Довлатов" в этом году участвует в основном конкурсе международного Берлинского кинофестиваля и поборется за "Золотого медведя" наравне с картинами Гаса Ван Сента, Бенуа Жако и Уэса Андерсона. Лента рассказывает о нескольких днях из жизни советского писателя Сергея Довлатова и его друзей: художников, поэтов и музыкантов, которых не признавала советская власть.

"Я в детстве достаточно много видел писателей и неплохо знал эту среду. Она существовала рядом, она существовала параллельно. Я примерно представлял себе эту проблематику. Она ведь была даже страшнее. Я помню, как родители откачивали Ролана Быкова, которому не дали роль, запретили, потому что он выглядел не совсем героем. Я помню людей, у которых запрещали книги и фильмы", — сказал режиссер в интервью РИА Новости.

По его словам, он пытался сплести сюжет из того, что он видел и знает. Он хотел показать максималистское поколение глубоких людей, поколение "с прямой спиной".

"Мне кажется, они в этом плане были смелее, чем мы, и глубже, они раньше взрослели. Цели, наверное, ставили себе в какой-то степени благороднее и жили беднее", — заметил он.

Режиссер подчеркнул, что семья Довлатова считает, что он удачно попал в образ писателя. "Конечно, это другой персонаж, но они считают, что мы что-то уловили, и мне это важно, если им кажется фильм не фальшивым. Он действительно очень любил дочь, он действительно при всех сложностях был очень трепетным папой. Очень много работал. Смеялся. Сомневался. И все это правда. И это и есть разница между написанным и реальным человеком", — добавил он.

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