Герман-младший назвал отмену "Смерти Сталина" хорошей рекламой для фильма

БЕРЛИН, 16 фев – РИА Новости, Тамара Ходова. Отзыв прокатного удостоверения у фильма "Смерть Сталина" стала для него хорошей рекламой, заявил режиссер Алексей Герман-младший в интервью РИА Новости.

"По поводу "Смерти Сталина", мне кажется, это такая акция, которая приведет к тому, что все посмотрят этот фильм в интернете. Мне кажется, это такая бесплатная пиар-компания фильма. Он бы прошел незамеченным, а так его посмотрят все, потому что надо все-таки понимать, что реальность другая, и сейчас не 1982 год, когда нужна была фильмокопия, а теперь есть такая штука, как интернет", — сказал Герман-младший.

Ранее Минкультуры РФ отозвало прокатное удостоверение на фильм "Смерть Сталина", который должен был выйти 25 января. Прокатчиком картины выступает компания "Вольга". "Смерть Сталина" — сатирическая комедия британского режиссера Армандо Ианнуччи о борьбе за власть в СССР после смерти генсека ЦК КПСС Иосифа Сталина в 1953 году. Ряд общественников и деятелей культуры ранее обратились к министру культуры Владимиру Мединскому приостановить действие прокатного удостоверения фильма для более тщательного анализа картины на предмет соответствия российскому законодательству.

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