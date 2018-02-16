Герман-младший назвал отмену "Смерти Сталина" хорошей рекламой для фильма

БЕРЛИН, 16 фев – РИА Новости, Тамара Ходова. Отзыв прокатного удостоверения у фильма "Смерть Сталина" стала для него хорошей рекламой, заявил режиссер Алексей Герман-младший в интервью РИА Новости.
Ранее Минкультуры РФ отозвало прокатное удостоверение на фильм "Смерть Сталина", который должен был выйти 25 января. Прокатчиком картины выступает компания "Вольга". "Смерть Сталина" — сатирическая комедия британского режиссера Армандо Ианнуччи о борьбе за власть в СССР после смерти генсека ЦК КПСС Иосифа Сталина в 1953 году. Ряд общественников и деятелей культуры ранее обратились к министру культуры Владимиру Мединскому приостановить действие прокатного удостоверения фильма для более тщательного анализа картины на предмет соответствия российскому законодательству.
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