Толпы фанатов и охота на звезд: как Берлин готовится к фестивалю

БЕРЛИН, 15 фев — РИА Новости. Последние приготовления перед открытием Берлинского кинофестиваля проходят на площади Потсдамер-плац: красная дорожка перед дворцом Берлинале ждет первых звезд, как и фанаты, столпившиеся у отеля в двух шагах от дворца, хотя известных актеров можно встретить просто на улице или в одном из сувенирных магазинов.
По всему городу расклеены плакаты с символом города и фестиваля — мишкой, который гуляет по берлинским достопримечательностям и отмокает в джакузи, но главные события фестиваля проходят в зданиях на Потсдамской площади.
Перед гигантским дворцом Берлинале, где обычно просаживают деньги в казино, расстелена красная дорожка в ожидании первых звезд. В этом году ее обновит съемочная группа анимационного фильма "Остров собак". Представить картину приехали в Берлин режиссер Уэс Андерсон, актеры Брайан Крэнстон, Билл Мюррей, Джефф Голдблюм и Грета Гэрвиг.
Но по словам бывалых посетителей Берлинале, необязательно стоять на февральском холоде, чтобы увидеть своего кумира. Берлин отличается своей либеральностью и расслабленной атмосферой, так что Билла Мюррея можно встретить, просто зайдя в сувенирный магазин.
Еще одно место для отлова звезд — легендарный отель Adlon Kempinski, где Майкл Джексон впервые показал публике своего ребенка с балкона номера. Здесь совсем не сложно столкнуться с кем-то из участников фестиваля, например с Тимуром Бекмамбетовым, который привез в Берлин свой фильм "Профиль".