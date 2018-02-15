Билл Мюррей и Брайан Крэнстон рассказали на Берлинале про своих собак

БЕРЛИН, 15 фев — РИА Новости. Актеры Билл Мюррей, Брайан Крэнстон, актриса Грета Гервиг и сценарист Джейсон Шварцман, которые работали вместе над анимационным фильмом Уэса Андерсона "Остров собак", рассказали про своих питомцев.

Анимационный фильм Андерсона открыл в четверг 68-й Берлинский кинофестиваль. Картина рассказывает историю 12-летного Атари Кобайаши, который служит охранником у продажного градоначальника и заядлого кошатника, решившего изгнать всех собак города на свалку. Атари пускается на поиски своего друга и пса Спотса, ему в этом помогают собаки-изгнанники. Голоса героям фильма подарили Брайан Крэнстон, Эдвард Нортон, Лив Шрайбер, Билл Мюррей, Джефф Голдблюм, Скарлетт Йохансон и Тильда Суинтон. Журналисты на первом показе "Острова собак" очень хорошо приняли картину.

Андерсон уже открывал Берлинале в 2014 году фильмом "Отель "Гранд Будапешт", который взял Гран-при жюри, а также участвовал в основном конкурсе смотра с картинами "Семейка Тененбаум" и "Водная жизнь Стива Зиссу".

"У меня есть наполовину терьер, наполовину Джек Рассел, который выжил после атаки койотов", — рассказал журналистам Мюррей. Андерсон поинтересовался у актера, что он делал во время атаки. "Я стоял и ничего не делал", — ответил Мюррей.

В свою очередь актриса Гервиг рассказала, что у нее нет собаки, но она всегда хотела ее завести и постоянно гладит всех собак на улицах Нью-Йорка. "Этот год — год собаки, так что я обязательно заведу себе одну", — заметила она.

Актер Брайан Крэнстон отметил, что он всю свою жизнь спасал собак и последний его питомец недавно умер. "Может скоро заведу новую, ирландского сеттера по имени Билл Мюррей", — пошутил актер.

"У меня есть французский бульдог, ему четырнадцать с половиной лет, что очень много для французского бульдога… Он сейчас в доме у моей мамы, мама, спасибо, что присматриваешь за ним", — рассказал один из соавторов сценария Джейсон Шварцман.