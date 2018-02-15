"Алиса" осенью даст два масштабных концерта в честь 35-летия рок-группы

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Культовая рок-группа "Алиса" даст два масштабных концерта, приуроченных к 35-летнему юбилею коллектива, в Санкт-Петербурге и Москве, сообщает пресс-служба концертного агентства T.C.I.

"В 2018 году у жителей Санкт-Петербурга и Москвы будет единственный шанс увидеть любимую группу: 27 октября "Алиса" выступит с масштабным шоу в СКК "Петербургский", а 2 ноября состоится юбилейный концерт в Москве в СК "Олимпийский", — говорится в сообщении пресс-службы.

Группа "Алиса" была образована в 1983 году в Ленинграде — тогда состоялись первые концерты юных ленинградцев под руководством Святослава Задерия, а когда год спустя к ним присоединился Константин Кинчев, то эпидемию "алисомании" было уже не остановить. Всего на счету "Алисы" 20 альбомов, среди которых "Энергия", "БлокАда", "Шабаш".