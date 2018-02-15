Умер телеведущий и поэт Александр Шаталов

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Известный телеведущий, критик, издатель и поэт Александр Шаталов, основатель литературно-художественного журнала "Глагол" ушел из жизни в возрасте 60 лет, сообщил в LiveJournal сотрудничавший с ним писатель Эдуард Лимонов.

"Только что, что называется сию секунду, у себя дома после тяжелой болезни, скончался мой первый русский издатель Александр Шаталов. Он рождения 1957 года, мог бы ещё и пожить. Александр Николаевич Шаталов летит сейчас в миры иные. Не хочу перечислять те ужасные болезни, которые его свалили. Их было две", — написал Лимонов.

Шаталов окончил Московский институт инженеров гражданской авиации, но с 1985 года начал заниматься литературной критикой и поэзией. Он работал в качестве литературного агента Лимонова и Наталии Медведевой. В 1990 году Шаталов основал литературно-художественный журнал "Глагол", который позднее перерос в издательство. "Глагол" впервые на русском языке публиковал романы Чарльза Буковски, Уильяма Берроуза и других авторов. Шаталов также вел литературные обзоры на таких телеканалах, как "Культура", "Домашний", НТВ. Кроме того, Шаталов стал автором пяти поэтических сборников.