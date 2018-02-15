Умерла народная артистка СССР Тамара Нижникова

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Народная артистка СССР, оперная певица Тамара Нижникова умерла в Минске на 93-м году жизни. Об этом сообщается на сайте Белорусской государственной академии музыки.

Гражданская панихида пройдет 17 февраля в Большом зале академии.

Тамара Нижникова родилась в 1925 году в Самаре. В 1949 году окончила Московскую консерваторию имени П. И. Чайковского. С 1949 по 1976 год была солисткой Белорусского Большого театра оперы и балета. Исполняла партии Розины в "Севильском цирюльнике", Марфы в "Царской невесте", Виолетты в "Травиате" и многие другие.

Более пятидесяти лет она посвятила педагогической деятельности, была профессором кафедры пения Белорусской консерватории.

Артистка награждена многими орденами и медалями, в том числе орденом Трудового Красного знамени, Дружбы народов, Франциска Скорины.