Мединский рассказал, почему фильм "Нелюбовь" не получил господдержки

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Фильм Андрея Звягинцева "Нелюбовь", номинированный на "Оскар", не получил господдержки, потому что создатели картины за поддержкой не обращались, заявил министр культуры РФ Владимир Мединский на встрече со студентами ВГИКа в четверг.

"Фильм "Нелюбовь" не получил господдержки, потому что коллега (продюсер Александр) Роднянский со Звягинцевым за поддержкой не обращались, это было их решение снимать на частные средства. Мы это приветствуем. Чем больше частных средств будет приходить в кинематограф, тем лучше, довольно много снимается фильмов без господдержки", — сказал министр.

Мировая премьера фильма "Нелюбовь" состоялась в основной конкурсной программе юбилейного 70-го Каннского международного кинофестиваля, где картина была удостоена Приза жюри. Также по итогам фестиваля "Нелюбовь" получила самые высокие оценки у жюри международных критиков журнала Screen International. Кроме того, картина завоевала Гран-при на международных фестивалях в Мюнхене и Лондоне и другие международные и российские премии. Фильм номинирован на "Оскар" в категории "Лучший фильм на иностранном языке".