Председатель жюри 68-го Международного кинофестиваля в Берлине режиссер Том Тыквер во время пресс-конференции. 15 февраля 2018

Председатель жюри 68-го Международного кинофестиваля в Берлине режиссер Том Тыквер во время пресс-конференции. 15 февраля 2018

БЕРЛИН, 15 фев — РИА Новости. Председатель жюри основного конкурса Берлинского международного кинофестиваля Том Тыквер считает, что письмо, которое написали немецкие режиссеры куратору фестиваля Дитеру Косслику, содержит конструктивную критику.

Берлинский кинофестиваль проходит в столице Германии с 15 по 25 февраля. В этом году в основном конкурсе участвуют более двадцати картин из Норвегии, Франции, Германии, Бельгии и США. Россия представлена фильмом Алексея Германа-младшего "Довлатов".

"Я не подписывал это письмо… Я думаю, мои коллеги хотели выразить в этом письме, что фестивалю требуются естественные изменения, что совершенно очевидно", — сказал Тыквер журналистам в четверг.

По его словам, это конструктивная критика, так как все очень любят фестиваль и хотят сохранить его для будущего. Он подчеркнул, что конкурс каждый раз разный, и невозможно каждый год сохранять его однородность — какие-то картины выходят лучше, какие-то хуже, однако Берлинале дает уникальную возможность посмотреть картины со всех уголков мира.

Фестиваль в четверг открывает анимационный фильм Уэса Андерсона "Остров собак".

"Сегодня все артисты соберутся, чтобы посмотреть мультик про собак. Мне кажется, это один единственно правильный выбор для открытия фестиваля", — заметил председатель.

Он подчеркнул, что его главная задача – создать со всеми членами жюри один сильный голос, который бы отражал идеологию фестиваля.

В конце ноября прошлого года 79 немецких режиссеров подписали письмо, в котором потребовали провести "капитальный ремонт" фестиваля и назначить вместо Дитера Косслика нового куратора, который смог бы поставить Берлинале в один ряд с Каннами и Венецией, так как, по их мнению, именно в период работы Косслика смотр утратил прежнее значение.

Письмо подписали, в том числе, Фатих Акин, Марен Аде, Барбара Клемм, Доминик Граф и Андреас Дрезен. Далеко не все профессионалы киноиндустрии согласились с заявлением режиссеров, однако в ответ Косслик заявил, что понимает их претензии и не собирается продлять свой контракт, который истекает в мае 2019 года.