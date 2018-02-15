Российский фильм "Т-34" выйдет в прокат 27 декабря

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Российский военный экшн-фильм Алексея Сидорова "Т-34" выйдет в прокат в канун Нового года, 27 декабря, сообщила пресс-служба картины.

Действие фильма начинается в 1941 году. Вчерашний курсант Ивушкин вступает в неравный бой с танковым асом Ягером. Мало кто верит, что у него есть шанс в одиночку разбить дюжину немецких танков, но удача любит смелых. Второй раз Ягер и Ивушкин встречаются в 1944 году. Пленный Ивушкин задумывает дерзкий побег. На легендарной "тридцатьчетверке" он бросает вызов Ягеру, его "пантерам" и своей судьбе. В фильме сыграли Александр Петров, Виктор Добронравов, Ирина Старшенбаум, Антон Богданов, Семен Трескунов, Артем Быстров.

"Перед нами стояла задача сделать "Т-34" максимально зрительским, динамичным, современным, ориентированным на разные аудитории, чтобы картина получилась зрелищной – для молодежи, привыкшей видеть лучшие жанровые голливудские примеры, и в то же время с глубокой захватывающей историей, характерами героев – для более старшей аудитории. У фильма есть все для того, чтобы стать большим киноразвлечением для всех поколений, и мы с нашими партнерами будем стараться не разочаровать зрителя", — цитирует пресс-служба одного из продюсеров фильма Рубена Дишдишяна.

По мнению продюсера Антона Златопольского, картина "Т-34" может стать событием в российском кинематографе, у него есть "сравнимый потенциал" с такими лентами, как "Экипаж", "Легенда 17", "Сталинград", "Салют 7".

Съемки "Т-34" проходили в Москве, Калужской и Московской областях, а также в Чехии — Праге, Локете и Терезине. Для картины было выстроено более 25 масштабных декораций, среди которых русская деревня, лагерь военнопленных, немецкий полигон, железнодорожная станция. В работе над фильмом приняли участие пять военно-исторических консультантов.