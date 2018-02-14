МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Мировой судебный участок 208 вернул Минкультуры РФ административный протокол в отношении московского кинотеатра "Пионер", который показал фильм "Смерть Сталина" без прокатного удостоверения, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Дорогомиловского суда Москвы Евгения Горохова.

"Материал возвращен заявителю", — сказала она. Причины такого решения в суде не пояснили.

Ранее СМИ сообщили, что мировой суд оштрафовал "Пионер" на 80 тысяч рублей за показ без прокатного удостоверения картины "Диван Сталина". Французская актриса и режиссер Фанни Ардан лично представила фильм московской публике в конце января. Кинотеатр намерен обжаловать это решение.

Минкультуры РФ отозвало ранее выданное прокатное удостоверение на фильм "Смерть Сталина", картина должна была выйти 25 января. После этого из расписания картину убрали все кинотеатры, кроме "Пионера", в котором он состоялось несколько сеансов. Все билеты на них были проданы.

Как заявили РИА Новости в кинотеатре, в реестре Минкультуры было указано, что прокатное удостоверение на картину продолжает действовать. В свою очередь в Минкультуры предупредили кинотеатры об ответственности за показ фильма "Смерть Сталина", может быть возбуждено дело об административном правонарушении.