Кинотеатр "Пионер" обжалует штраф за показ фильма "Диван Сталина"

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Московский кинотеатр "Пионер", оштрафованный мировым судом за показ картины "Диван Сталина" французского режиссера Фанни Ардан, планирует обжаловать это решение, поскольку фильм был показан в рамках международного кинофестиваля, говорится в официальном заявлении кинотеатра, поступившем в РИА Новости.
"Мировой суд не учел аргумент "Пионера" о том, что "Диван Сталина" был показан в рамках международного кинофестиваля, как и аргумент о том, что развитие технологий давно позволяет не ввозить фильмы в РФ на физических носителях. "Пионер" планирует оспаривать решение суда первой инстанции", — говорится в заявлении кинотеатра.
Картина "Диван Сталина" основана на одноименном романе Жан-Даниэля Бальтасса. Действие фильма происходит в Советском Союзе начала 1950-х. Иосиф Сталин, которого сыграл Жерар Депардье, приезжает в свою тайную резиденцию, где также имеется мастерская для создания монумента в честь "отца народов". Работа над памятником поручена молодому скульптору Олегу Данилову. Ответственное задание тут же превращает его в объект пристального внимания сотрудников КГБ.