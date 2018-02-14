Кинотеатр "Пионер" обжалует штраф за показ фильма "Диван Сталина"

Французская актриса и режиссер Фанни Ардан на показе своего фильма Диван Сталина в кинотеатре Пионер. 26 января 2018

Французская актриса и режиссер Фанни Ардан на показе своего фильма Диван Сталина в кинотеатре Пионер. 26 января 2018

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Московский кинотеатр "Пионер", оштрафованный мировым судом за показ картины "Диван Сталина" французского режиссера Фанни Ардан, планирует обжаловать это решение, поскольку фильм был показан в рамках международного кинофестиваля, говорится в официальном заявлении кинотеатра, поступившем в РИА Новости.

Ранее СМИ сообщили, что мировой суд оштрафовал "Пионер" на 80 тысяч рублей за показ без прокатного удостоверения картины "Диван Сталина". Французская актриса и режиссер Фанни Ардан лично представила фильм московской публике в конце января.

"Мировой суд не учел аргумент "Пионера" о том, что "Диван Сталина" был показан в рамках международного кинофестиваля, как и аргумент о том, что развитие технологий давно позволяет не ввозить фильмы в РФ на физических носителях. "Пионер" планирует оспаривать решение суда первой инстанции", — говорится в заявлении кинотеатра.

В кинотеатре уточнили, что показ состоялся в рамках международного фестиваля "Наконец-то в кино" и стал частью программы Франко-российского года языка и литературы. Согласно закону о кинематографии, демонстрация картин на фестивалях не требует прокатного удостоверения.

Картина "Диван Сталина" основана на одноименном романе Жан-Даниэля Бальтасса. Действие фильма происходит в Советском Союзе начала 1950-х. Иосиф Сталин, которого сыграл Жерар Депардье, приезжает в свою тайную резиденцию, где также имеется мастерская для создания монумента в честь "отца народов". Работа над памятником поручена молодому скульптору Олегу Данилову. Ответственное задание тут же превращает его в объект пристального внимания сотрудников КГБ.