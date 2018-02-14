Премьера пьесы "Влюбленный Шекспир" состоится в мае в Пушкинском театре

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Впервые в России на основной сцене Московского театра имени Пушкина состоится премьера спектакля по пьесе классика британской литературы Тома Стоппарда "Влюбленный Шекспир" в постановке художественного руководителя театра, известного режиссера Евгения Писарева, сообщили РИА Новости в пресс-службе.

Премьера назначена на 11 мая.

"Влюбленный Шекспир" Тома Стоппарда — это остроумная фантазия на тему биографии самого Шекспира, в которой молодой драматург обретает потерянное вдохновение благодаря внезапной любви и создает один из своих самых главных шедевров — трагедию "Ромео и Джульетта".

Незабываемая история любви Виолы де Лессепс и Уильяма Шекспира будет представлена в постановке одного из самых ярких режиссеров театральной Москвы, народного артиста России Евгения Писарева.

Вместе с режиссером над спектаклем будут работать — сценограф Зиновий Марголин, художник по костюмам Виктория Севрюкова, композитор Карлис Лацис.

В главных ролях Шекспира и Виолы — Никита Волков (Театр им. Ленсовета) и Таисия Вилкова, а также в спектакле заняты: Андрей Кузичев, Игорь Хрипунов, Сергей Миллер и другие.